МВД установит особый контроль за операторами техосмотра

Сразу несколько документов, касающихся автомобилистов, МВД разместило для общественных слушаний на портале проектов нормативных актов. Два из них касаются контроля за операторами техосмотра. Судя по ним, ведомство готовится поганой метлой выметать торговцев диагностическими картами. Впрочем, эксперты и некоторые депутаты считают, что техосмотр владельцам частных машин не нужен.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства о государственном контроле за техосмотром, осуществлять этот надзор должно МВД. Также оно должно разработать нормативные документы, которые установят индикаторы риска для безопасности дорожного движения, при выявлении которых к оператору ТО можно предъявить серьезные претензии. Еще один документ, который должно сочинить МВД, - это приказ о порядке проведения мероприятий без взаимодействия с операторами ТО.

Итак, в проекте постановления правительства МВД предлагает закрепить следующие индикаторы. Некоторые из них довольно забавные. Например, оператор три раза выдал диагностические карты на другие машины в течение года до дня внеплановой проверки. То есть якобы диагностировалось "Рено", а по документам получается "Ниссан". Или он вообще не идентифицировал машину десять раз в течение года.

Трех фактов в течение до года до принятия решения о проверке оформления диагностических карт в отношении машин, осмотр которых не проводился, также достаточно.

Также пяти случаев будет достаточно для назначения соответствующей проверки, если номера агрегатов не совпадают с тем, что реально стоит на автомобиле.

Если оператор техосмотра пять раз в течение года превысил пропускную способность пункта, ему также будет назначена проверка

Ну и наконец, если оператор пять раз в течение года превысил пропускную способность пункта, ему также будет назначена проверка. Допустим, у оператора заявленная пропускная способность 100 машин в сутки. Если он выдал 150 диагностических карт, превышение пропускной способности налицо. Хотя в некоторых случаях это можно объяснить. Например, приезжали только те, кто был отправлен на устранение выявленной неисправности. Это не требует полного осмотра, соответственно время процедуры сокращается.

Также МВД разместило для общественного обсуждения приказ, в котором прописан порядок проведения надзорных мероприятий без взаимодействия с операторами ТО. Возможность проведения таких мероприятий установлена постановлением правительства № 777. В нем речь идет о том, что контролирующий орган может назначить такую проверку и проанализировать информацию на сайте оператора, его объявления в интернете, а также конечный итог в информационной системе техосмотра. Эти данные могут служить поводом для проверки оператора.

Кстати, давно и настойчиво предлагается отменить техосмотр для владельцев частных машин. Например, по мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, техосмотр надо оставить для перевозчиков грузов и пассажиров. А для владельцев частных машин установить требования, что если они не проходят диагностику и обслуживание, то должны сами нести ответственность за аварию. Идея здравая, но уже ни один год не принимается.