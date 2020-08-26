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26.08.2020 02:30
Рубрика: В мире

На Кубе подсчитывают ущерб и борются с последствиями тропического шторма "Лаура"

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Накануне на Кубе начались восстановительные работы после того, как в течение предыдущих суток по территории Острова прошел мощный тропический циклон "Лаура". Жертв стихии удалось избежать. А вот экономический ущерб, причиненном непогодой, еще предстоит установить. Был разрушен ряд зданий, повреждены линии электропередач, испорчен урожай в нескольких провинциях.
Радуга над Гаваной после прохождения тропического шторма "Лаура", 25 августа 2020 г. Фото: AFP/YAMIL LAGE Радуга над Гаваной после прохождения тропического шторма "Лаура", 25 августа 2020 г. Фото: AFP/YAMIL LAGE
Радуга над Гаваной после прохождения тропического шторма "Лаура", 25 августа 2020 г. Фото: AFP/YAMIL LAGE

"Лаура" обрушилась на восточные провинции Кубы вечером в воскресенье и затем практически за сутки прошла вдоль всей южной части Острова, покинув его территорию вечером в понедельник. За время пути мощь тропического шторма несколько утихла, а порывы ветра снизились до 30 м/с, хотя вначале их скорость превышала 40 м/с. Благодаря сравнительно быстрому перемещению эпицентра циклона, шквалистый ветер не успел поднять сильные волны, и прибрежные территории не были затоплены, как это обычно бывает в при аналогичных природных явлениях.

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Сильнее всего от удара "Лауры" пострадала система электрообеспечения Острова. В столичном регионе в разных районах света в домах не было более 12 часов. В каких-то случаях виной тому стали упавшие на линии электропередач деревья. А в некоторых - отключения проводились целенаправленно, чтобы избежать жертв в случае обрыва и падения проводов. В западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио перебои с электроэнергией наблюдались у 95% потребителей. Нестабильно из-за стихии работала мобильная связь, многие кубинцы сообщали об отсутствии доступа к мобильному интернету.

Впрочем, население Острова Свободы в мельчайших подробностях знало о приближении стихии. Система раннего предупреждения о надвигающейся непогоде на Кубе является весьма развитой, по национальному телевидению регулярно передают последние метеосводки. Кроме того, в стране функционирует сеть территориальных Советов обороны - органов отвечающих за безопасность в каждой конкретной провинции. Именно они мобилизуют все экстренные службы, а также проводят эвакуацию населения. Например, накануне приближения "Лауры" по всей стране было эвакуировано более 300 тысяч человек, из которых 30 тысяч - в Гаване.

Точный ущерб от разгула стихии еще только предстоит определить. Однако уже сейчас становится понятно, что его масштаб оказался сравнительно небольшим. Впрочем, сезон ураганов завершится лишь 30 ноября, а это значит, что угроза нового удара стихии в этом году по-прежнему сохраняется. Предыдущий мощный ураган накрывал Кубу в 2017 году. Тогда жертвами стихии стали 10 человек, а ущерб оценивался практически в 14 миллиардов долларов.

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