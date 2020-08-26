Оскар Кучера прокомментировал свой уход из шоу Леры Кудрявцевой

46-летний российский актер, телеведущий и многодетный отец Оскар Кучера прокомментировал свой уход с НТВ, на котором вел шоу "Звезды сошлись".

Как передает KP.RU, на канал Кучеру позвала давняя подруга Лера Кудрявцева в 2017-м году, после чего дуэт приступил к острому обсуждению на голубых экранах "скандалов в семьях и жизни коллег", погружаясь в их секреты.

На что благодарный зритель реагировал высокими рейтингами. В то время как гонорары Оскара за корпоративы подскочили до пятнадцать тысяч евро.

Но вот Кучера заболел коронавирусом и с экранов исчез, пообещав вернуться в эфир с новым сезоном после летнего отпуска - с сентября...

А теперь выясняется: планам сбыться не суждено - Оскар с НТВ неожиданно уволился. О чем общественность узнала из личной переписки телеведущего в социальных сетях. Эмоционально объясняющего уход тем, что он "не выдержал - силы закончились копаться в *** (во всяком мусоре)".

Напомним, в прошлом месяце умер отец Кучеры - режиссёр Александр Боголюбов.

Кто именно заменит Оскара в качестве второй половинки Леры на шоу, пока не известно.

Хотя вполне может быть, что им станет Александр Котловой, ранее уже выступавший соведущим Кудрявцевой вместо Кучеры.