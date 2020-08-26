Новости

Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
Киану Ривз: Я всегда хотел сыграть Росомаху 11:13
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
На Берлинале отменили "гендерные" награды 09:59
Антонио Бандерас победил коронавирус 25.08.2020

Оскар Кучера прокомментировал свой уход из шоу Леры Кудрявцевой

Новости
    26.08.2020, 10:18
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

46-летний российский актер, телеведущий и многодетный отец Оскар Кучера прокомментировал свой уход с НТВ, на котором вел шоу "Звезды сошлись".

Фото: facebook.com/AntonioBanderas
Антонио Бандерас победил коронавирус

Как передает KP.RU, на канал Кучеру позвала давняя подруга Лера Кудрявцева в 2017-м году, после чего дуэт приступил к острому обсуждению на голубых экранах "скандалов в семьях и жизни коллег", погружаясь в их секреты.

На что благодарный зритель реагировал высокими рейтингами. В то время как гонорары Оскара за корпоративы подскочили до пятнадцать тысяч евро.

Но вот Кучера заболел коронавирусом и с экранов исчез, пообещав вернуться в эфир с новым сезоном после летнего отпуска - с сентября...

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом

А теперь выясняется: планам сбыться не суждено - Оскар с НТВ неожиданно уволился. О чем общественность узнала из личной переписки телеведущего в социальных сетях. Эмоционально объясняющего уход тем, что он "не выдержал - силы закончились копаться в *** (во всяком мусоре)".

Напомним, в прошлом месяце умер отец Кучеры - режиссёр Александр Боголюбов.

Кто именно заменит Оскара в качестве второй половинки Леры на шоу, пока не известно.

Хотя вполне может быть, что им станет Александр Котловой, ранее уже выступавший соведущим Кудрявцевой вместо Кучеры.

Новости

Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 25.08.2020
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 25.08.2020
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 25.08.2020
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 25.08.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 24.08.2020
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 24.08.2020
СМИ: В Москве найден мертвым актер из "Трех толстяков" Борис Христофоров 24.08.2020
⧣ происшествия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 20.08.2020
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 20.08.2020
⧣ скандалы
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 19.08.2020
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020