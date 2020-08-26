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26 августа 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 26 августа 2020 года № 165 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 25.08.2020 № 58-00-05/5-24-6762-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 27.08.2020 включительно" заменить словами "по 10.09.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 27.08.2020 включительно" заменить словами "по 10.09.2020 включительно".

1.2. В подпункте 10.6.1 пункта 10 слова "по 27.08.2020 включительно" заменить словами "по 10.09.2020 включительно".

1.3. В пункте 27 после слов "с 14.08.2020 по 27.08.2020" дополнить словами "включительно, с 28.08.2020 по 10.09.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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