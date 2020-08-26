Песков рассказал про обсуждения полномочий Госсовета

Обсуждаются различные варианты работы Госсовета, но окончательное решение примет президент России Владимир ПУтин. Об этом заявили в Кремле.

"Госсовет - очень важный орган", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложения по новым полномочиям Госсовета и расширению его состава.

Статус Госсовета получил новое закрепление в Конституции, напомнил представитель Кремля. А через несколько недель будет 20-летие этого важного органа в системе координат Российского государства, добавил он.

"Различные модальности обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решения главы государства, который по Конституции и занимается определением основ госполитики", - подчеркнул Песков.