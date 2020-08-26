Помпео: США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты планируют создавать ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время общенационального съезда Республиканской партии.

Выступление Помпео, находящегося сейчас в Иерусалиме, транслировалось в записи во вторник вечером, пишет ТАСС. Госсекретарь подчеркнул, что благодаря президенту США Дональду Трампу Североатлантический альянс стал сильнее, а Украина имеет оборонительные оружейные системы. Кроме того, "Америка покинула договор, чтобы наша страна могла строить ракеты", - отметил Помпео, имея в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, второго августа 2019 года прекратил действие ДРСМД. Об одностороннем выходе из него Вашингтон объявил еще в феврале, обвинив Москву в нарушении правил Договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.