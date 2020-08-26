Путин поручил компенсировать вузам потери от сохранения цен на обучение

Напомним, вузам было рекомендовано не повышать цены на обучение в новом учебном году, чтобы поддержать семьи, потерявшие доход из-за пандемии.

Однако Владимир Путин обратил внимание главы Минобрнауки на то, что ряд вузов все же повысил стоимость обучения.

"Московский госинститут музыки им. Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет в Курске, Севастопольский филиал Плехановского университета - как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения", - заметил Путин.

Фальков заверил, что с каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры. А вузы, которые последовали рекомендациям и не стали повышать оплату, могут в будущем получить компенсацию. Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать такую возможность - компенсировать вузам часть потерь от сохранения стоимости обучения.