Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых

Республика Беларусь получит российскую вакцину от коронавируса одной из первых. Об этом договорились президенты двух стран.

На видеоконференции с членами правительства сегодня Владимир Путин расспросил вице-премьера Татьяну Голикову о ситуации с вакцинами от этой инфекции. Голикова рассказала, что к российской вакцине проявили интерес уже 27 стран. В их числе Беларусь.

"Что касается Беларуси, мы с Александром Григорьевичем обсуждали и договорились, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сообщил Владимир Путин и попросил довести работу до конца.

"По Беларуси выполним все ваши поручения", - заверила зампред правительства. По ее словам, премьер-министр Михаил Мишустин уже провел переговоры с белорусской стороной и дал поручения.