Власть
26.08.2020 18:25
Текст: Кира Латухина

Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых

Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
пресс-служба Минздрава РФ

Республика Беларусь получит российскую вакцину от коронавируса одной из первых. Об этом договорились президенты двух стран.

Голикова рассказала о сроках регистрации второй вакцины от CОVID-19

На видеоконференции с членами правительства сегодня Владимир Путин расспросил вице-премьера Татьяну Голикову о ситуации с вакцинами от этой инфекции. Голикова рассказала, что к российской вакцине проявили интерес уже 27 стран. В их числе Беларусь.

"Что касается Беларуси, мы с Александром Григорьевичем обсуждали и договорились, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сообщил Владимир Путин и попросил довести работу до конца.

"По Беларуси выполним все ваши поручения", - заверила зампред правительства. По ее словам, премьер-министр Михаил Мишустин уже провел переговоры с белорусской стороной и дал поручения.

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