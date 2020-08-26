Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве

Четыре человека получили повреждения в результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ЧС произошло утром в среду в кирпичном доме по адресу Кубинка, 4. Загорелись квартиры с третьего по пятый этаж, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место стянулись значительные силы пожарных и справились с огнем. По уточненным данным, 16 человек были спасены.

Из четверых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в институт Склифосовского.