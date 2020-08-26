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26.08.2020 12:07
Рубрика: Власть

ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова

Центризбирком получил уже свыше 70 тысяч заявлений по "мобильному избирателю", из них 14 тысяч - на участие в электронном дистанционном голосовании. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"В целом сегодня в рамках "Мобильного избирателя" подано 70 с лишним тысяч заявлений. Это заявления о голосовании по месту нахождения, по голосованию на цифровых участках и о голосовании дистанционно", - заявил Булаев на заседании.

Он также сообщил, что на этот момент 14 тысяч человек, избирателей Курской и Ярославской области, изъявили желание проголосовать дистанционно. Именно в этих регионах на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам состоится дистанционное электронное голосование.

"Мы, честно говоря, думали, что будет несколько меньше, но цифра внушительная, мы уверены, что сможем пройти этот период совершенно свободно без каких-либо сбоев", - отметил Булаев.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Зампред ЦИК также добавил, что 31 августа планируется проведение открытого тестирования и презентация системы дистанционного электронного голосования. Сейчас в тестировании системы уже приняли участие 30 тысяч человек.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях и в Татарстане.

В регионах Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Курская область ЦФО Ярославская область ПФО Пензенская область ПФО Татарстан Единый день голосования-2020

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