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26.08.2020 15:34
Рубрика: Общество

Московских водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Текст: Ирина Огилько

Автомобилистов в Москве попросили пересесть на общественный транспорт вечером в среду. Связано это с непогодой, из-за которой на дорогах могут образоваться пробки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Общественный транспорт работает в столице штатно. Никаких перекрытий дорог и задержек пока нет. "Вечером лучше воспользоваться городским транспортом, - сообщает пресс-служба. - Из-за непогоды могут усилится пробки в вечерние часы". К слову, в настоящее время загрузка дорог оценивается в 7 баллов. В "красный" цвет уже окрасились Бульварное и Садовое кольца, ТТК, юг и юго-восток МКАДа (внешняя сторона).

Ранее синоптики предупредили о повышении уровня погодной опасности из-за дождя с грозой и усилением ветра до 15 м/с. Предупреждение действует до 21:00.

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