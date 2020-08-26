Московских водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Автомобилистов в Москве попросили пересесть на общественный транспорт вечером в среду. Связано это с непогодой, из-за которой на дорогах могут образоваться пробки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Общественный транспорт работает в столице штатно. Никаких перекрытий дорог и задержек пока нет. "Вечером лучше воспользоваться городским транспортом, - сообщает пресс-служба. - Из-за непогоды могут усилится пробки в вечерние часы". К слову, в настоящее время загрузка дорог оценивается в 7 баллов. В "красный" цвет уже окрасились Бульварное и Садовое кольца, ТТК, юг и юго-восток МКАДа (внешняя сторона).

Ранее синоптики предупредили о повышении уровня погодной опасности из-за дождя с грозой и усилением ветра до 15 м/с. Предупреждение действует до 21:00.