На довыборах в Госдуму организуют круглосуточное видеонаблюдение

В ЦИК заявили, что на участках, где пройдет голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы, должно вестись круглосуточное видеонаблюдение в течение всех дней голосования.

"Есть договоренность с Ростелекомом о том, чтобы использовать существующие обычные системы видеонаблюдения и для осуществления записи всех процессов, которые будут происходить в местах хранения бюллетеней", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что "камеры будут работать, наблюдение будет вестись и фиксироваться, записи будут храниться".

Булаев подчеркнул, что очень важно, чтобы видеонаблюдение было на всех участках во всех четырех субъектах. Кроме того, он призвал членов комиссии в регионах внимательно относиться к своему поведению.

"Очень сложно контролировать себя все время, когда забываешь, что есть видеонаблюдение и на тебя смотрят не только твои коллеги по комиссии", - пояснил Булаев, подчеркнув, что речь идет даже не о нарушениях, а о "бытовом поведении".

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. По решению ЦИК, избиратели также смогут проголосовать 11 и 12 сентября.