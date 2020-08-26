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26.08.2020 11:01
Рубрика: Происшествия

Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы

Текст: Ирина Огилько

Во время тушения пожара на улице Кубинка из здания были эвакуированы 13 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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По данным пресс-службы, в 9:48 поступило сообщение о возникновении пожара на улице Кубинка, дом 4. Когда пожарные расчеты прибыли на место ЧП, они обнаружили открытое горение в квартирах с 3 по 5 этаж. Самостоятельно покинули здание 10 человек, еще троих вывели пожарные во время проведения разведки и тушения пожара.

По предварительным данным, перед началом пожара жильцы слышали взрыв. Как не исключают специалисты, пожар мог начаться из-за неисправной газовой колонки в одной из квартир.

В настоящее время территория оцеплена. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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