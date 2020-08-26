У москвичей вырос спрос на новые машины

Многие москвичи весной, во время самоизоляции, отложили покупку нового авто до лучших времен. И вот они, похоже, настали. На столичном авторынке ажиотаж. 76 процентов москвичей, которые приходят в автосалоны, готовы выложить на прилавок кучу денег. На что же жители столицы меняют своих "старушек" и почему именно сейчас, когда так часто можно услышать жалобы на нехватку денег, вдруг стала нужна новая машина?

Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр", крупнейшего дилера в Москве и Подмосковье, отмечают, что в июне продано 122,6 тысячи новых автомобилей, что на 20,7 тысячи больше, чем в апреле (38,9 тысячи) и мае (63 тысячи) вместе взятых. Думали, что это результат неудовлетворенного спроса, отложенного с марта по май, когда купить новую машину нельзя было. Но в июле москвичи еще активнее стали покупать авто - рынок вырос на 6,8 процента по отношению к 2019 году до 141,9 тысячи проданных автомобилей. Всплеск спроса привел даже к тому, что в августе на рынке образовался дефицит авто.

На ситуацию повлиял и двухмесячный простой автозаводов во всем мире, и последовавшие затем плановые каникулы на производствах. В результате практически по всем маркам (Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Hyundai, KIA) возникли трудности с популярными моделями. "Каждый месяц я продаю порядка 80 машин, но в августе получится только 60 - их попросту нет. В первые месяцы лета раскупили практически все", - рассказал Владимир Волженский, руководитель отдела продаж SKODA в салоне на Каширке. Ежедневно к нему приходят по 40-70 клиентов. Москвичи забирают SKODA, VW, Nissan, Hyundai, KIA - ориентируясь на цену от 1 до 1,6 млн рублей. По словам Волженского, в салонах не хватает KIA Rio, KIA Cerato, KIA Optima, SKODA KAROQ и KODIAQ, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Creta. Из премиальных брендов разобрали Audi A4 и практически все кроссоверы от компактного Audi Q3 до Audi Q8.

Покупателей же в автосалонах становится все больше. Лишь четверть горожан готовы отложить покупку на осень. "Господдержка, снижение ставок по автокредитам и программы лояльности от автопроизводителей помогут невелировать последствия индексации цен и сохранить покупательский интерес", - считает Волженский.

Между тем, средневзвешенная цена автомобилей с начала года выросла на 8,9 процента, или в среднем на 138 тысяч рублей. Но более половины потенциальных покупателей это не остановило. "Напротив, ожидание осеннего подорожания от автопроизводителей подтолкнуло москвичей на приобретение автомобилей летом", - уверен Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Результаты опроса подтвердили: ожидающийся осенью рост цен стал причиной покупки в июле-августе для 61% горожан. Еще 24% участников опроса опасаются второй волны самоизоляции осенью, поэтому спешат приобрести машину. 7% не исключают обвала рубля и решаются инвестировать в авто. Оставшиеся 6% просто хотят срочно сменить автомобиль, действуют по удачно сложившимся обстоятельствам.

Сказался по мнению Чередниченко и рост номинальных зарплат россиян, которые в июне выросли на 2,6% по сравнению с маем, а июле - на 3,8% по сравнению с июнем. К тому же всегда есть возможность взять кредит. Объем выдачи автокредитов в июле вырос на четверть по сравнению с июнем. Из 61 процента москвичей, приобретающих автомобили в кредит, свыше 40% изначально планировали покупку с помощью банка. Треть взяли небольшой кредит (менее 25% от стоимости авто), чтобы купить автомобиль сейчас и не откладывать покупку до осени. 21% планируют воспользоваться льготным кредитом по программе господдержки.