Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки.

Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей. Они отмечают, что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская".

Сообщения о подтоплениях приходят из разных районов столицы. В частности, затоплены подходы к метро "Бульвар Дмитрия Донского", площадь Гагарина, Большая Татарская и Пятницкая улицы. В Мосводостоке отмечают, что на все проблемные участки отправлены бригады рабочих для ликвидации последствий дождей.

Между тем в Третьяковской галерее прокомментировали подтопления. "Произошла протечка крыши, - отметили в пресс-службе музея. - Все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения".

Посетители, которым пришлось покинуть Третьяковку из-за подтопления, получат бесплатные билеты для посещения музея в любой другой день, пообещали в пресс-службе.