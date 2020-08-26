Магаданских судебных приставов через суд лишили здания

Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области незаконно занимало здание на проспекте Карла Маркса в Магадане и теперь должно передать его ГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр". Такое решение принял региональный арбитражный суд.

Как ранее писала "РГ", спор возник из-за того, что договор аренды офисных помещений, которые занимали приставы, истек еще в конце 2018 года, а новый управление так и не заключило. Хозяева здания несколько раз просили освободить помещение и даже отключали за долги свет.

В конце февраля областной арбитражный суд постановил, что управление должно выплатить центру 2,1 миллиона рублей или покинуть здание. Теперь принято однозначное решение о выселении.

"В течение 30 календарных дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу освободить полностью, покинуть и передать истцу по акту приема-передачи нежилые помещения, расположенные на первом и втором этажах", - говорится в постановлении суда.

Приставы также должны будут заплатить шесть тысяч рублей госпошлины в пользу эксплуатационного центра.

Обжаловать принятое решение ответчик может в течение месяца.