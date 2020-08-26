Дело о смертельном ДТП с нижегородскими школьниками передано в суд

В Нижегородский районный суд поступило уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в смертельном ДТП с группой школьников в декабре прошлого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемый, являющийся сыном генерала в отставке, будучи за рулем внедорожника, находился в состоянии наркотического опьянения, уточнили в прокуратуре Нижегородской области. Он пересек полосу встречного движения на улице Горького и врезался в Audi A8 и припаркованный автомобиль. Последний вылетел на тротуар от удара и въехал в группу девятиклассников, направлявшихся в театр.

В результате наезда в больнице скончалась женщина, сопровождавшая группу детей, еще одному ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения обвиняемый отказался. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, лицом в состоянии опьянения. Санкция по данной статье подразумевает до 12 лет лишения свободы. Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.