В Омске начались съемки художественно-документального фильма "Несломленный". Лента посвящена судьбе омича Дмитрия Карбышева, который прошел пять войн и геройски погиб в фашистском концлагере Маутхаузен. Но фильм хотят сделать не столько о герое, сколько о человеке. Краеведы откопали немало интересного в биографии Карбышева.

Мотор - съемка. В кадре - первые месяцы Великой Отечественной.

На полигоне танкового института - бронеавтомобиль, легендарная "сорокапятка", ГАЗ-67 военного образца. За правдоподобностью происходящего следят реконструкторы. Подмечают изъяны - ремень не по чину, не так нашиты лычки, сапоги и галифе - из другой "оперы".

- История не терпит компромиссов. Наша задача - добиться стопроцентной достоверности, - поясняет эксперт клуба "225-й автотранспортный батальон" Александр Чембулаев.

Реквизит для фильма собирали всем миром. Помог телевизионщикам опыт съемок фильма "Черная кошка", когда омичи принесли в студию огромное количество одежды и предметов быта середины ХХ века.

- Подключились исторические клубы, танковый институт, краеведы. Нам несут гимнастерки, ремни, медали. Театральные портные шьют генеральские кители. Кирзовых сапог уже накопился целый склад, - отмечает сценарист фильма Светлана Лазарева. - Очень помог Кормиловский историко-краеведческий музей, выигравший грант на реконструкцию Сыропятского боя в1919 году, когда большевики отбивали эшелоны у Колчака. Они предоставили нам форму белых и красных, два пулемета, винтовки. Благодаря этому мы обеспечили реквизитом сюжеты Первой мировой и Гражданской войн.

Исполнитель главной роли Александр Гончарук готовился к ней основательно. Актер омской "драмы" перелопатил горы литературы, пересмотрел десятки фильмов. Освоил верховую езду.

- Сложная и ответственная миссия - сыграть столь значительного для истории персонажа. Хочется, чтобы это был не монумент, а живой человек, который все чувствует, переживает. Фактов, правда, на это счет маловато. Мы с историками и краеведами собираем их буквально по крупицам, - подчеркнул Александр Гончарук.

Дмитрий Карбышев успел повоевать на Русско-японской и Первой мировой войнах. Фото: Предоставлено Александром Лосуновым

Биография Дмитрия Карбышева вобрала в себя важнейшие события первой половины ХХ века. Он спорил с Чапаевым о значении фортификационных сооружений, встречался с Фрунзе и Брусиловым, Буденным и Тухачевским. Всем им в исполнении омских актеров предстоит выйти на киноплощадку.

- Карбышевы - старинный сибирский казачий род. Дядя Дмитрия Михайловича по отцовской линии участвовал в основании города Верный (сегодня - Алматы), вел переговоры о присоединении к России казахских племен. В свое время степное население могло уйти в Китай, но этого не произошло, в том числе и благодаря предку Карбышева, - пояснил "РГ" краевед Александр Лосунов.

Испытывать на прочность Дмитрия Карбышева судьба начала уже в юности. Ему было отказано в обучении за счет казны в Сибирском кадетском корпусе. Дело в том, что его старший брат, Владимир, во время учебы в Казанском университете тесно общался с социалистами и, в частности, с Владимиром Ульяновым. За участие в революционном кружке был арестован. По пути на каторгу Владимир Карбышев умер, а за неблагонадежной семьей установили надзор. Тем не менее Дмитрий Карбышев учился настолько успешно, что директор корпуса дал ему рекомендацию для поступления в Николаевское военно-инженерное инженерное училище.

О личной жизни генерала известно немного. Дмитрий Карбышев был женат дважды. С первой женой Алисой Троянович, которая была заметно старше его, познакомился во Владивостоке, когда воевал с японцами. А спустя шесть лет после заключения брака, в 1913 году, ее не стало.

- Обстоятельства гибели окутаны тайной. Один из сослуживцев Карбышева вспоминал, что Алиса была очень ревнива, а накануне смерти поссорилась с мужем. Заперлась в своей комнате, раздался выстрел. Однако смерть расценили как несчастный случай, и покоится она на погосте в Бресте, где самоубийц не хоронили, - поясняет Александр Лосунов.

Вторая жена - Лидия Опацкая - была моложе Карбышева на одиннадцать лет. Под шквальным огнем она вынесла раненого штабс-капитана из боя при осаде Перемышльской крепости, а затем последовала за ним в госпиталь в Белоруссию. В браке родила ему двух дочерей и сына. Кстати, Алексей Карбышев, в шестнадцать лет узнав о смерти отца, был настолько потрясен, что уже больше никогда не отмечал свой день рождения, который роковым образом совпал с датой гибели Дмитрия Михайловича.

В начале Великой Отечественной генерал попал в плен. Немцы считали, что Дмитрий Карбышев среди большевиков - человек случайный. Дворянин, офицер царской армии - наверняка согласится перейти на их сторону. По одной из версий, именно он, а не Андрей Власов должен был возглавить так называемую Русскую освободительную армию. Однако эти расчеты не оправдались. Фашистские вербовщики были вынуждены признать его "безнадежным".

В съемках эпизода первых дней Великой Отечественной участвует "сорокапятка". Фото: Светлана Сибина/РГ

"Я совестью и Родиной не торгую! - заявлял генерал. - Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной".

Даже в концлагере он не терял достоинства, продолжал вести свою войну с врагом. Однажды во время работы признался, что заготовка могильных плит доставляет ему истинное удовольствие: "Чем больше мы должны делать надгробий, тем лучше. Значит, идут дела у наших на фронте". По мнению историков, именно благодаря подвигу Карбышева в Маутхаузене, руководство СССР изменило в лучшую сторону отношение к своим солдатам, попаявшим в плен. Их перестали автоматически зачислять в предатели. Это помогло многим избежать трагической участи.

P. S.

Сценарий омской ленты предполагает неожиданную концовку. Выход фильма "Несломленный" приурочен к 140-летию Дмитрия Карбышева, он увидит свет в конце года.

Досье "РГ"

Дмитрий Михайлович Карбышев родился в 1880 году в городе Омске, в дворянской семье. В 1900 году отличием окончил Николаевское инженерное училище. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Проектировал и строил новые форты Брестской крепости.

В декабре 1917 года вступил в Красную армию. После Гражданской войны Карбышев преподает в академии Фрунзе. Он - автор более ста научных работ по военной истории и военно-инженерному искусству.

Во время Советско-финской войны обеспечивал инженерные работы по прорыву линии Маннергейма.

В начале Великой Отечественной, находясь на Западном фронте в штабе 10-й армии, попал в окружение, затем в плен. Прошел девять лагерей смерти, погиб 18 февраля 1945 года в Маутхаузене (Австрия).

28 февраля 1948 года Дмитрию Карбышеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Памятники генералу установлены в Москве, Омске, Киеве, Таллине. Его имя носит малая планета Солнечной системы, танкер, корабль, школы, предприятия, улицы городов, а также омский аэропорт.