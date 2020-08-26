В Роспатенте рассказали о самых необычных изобретениях 2020 года

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал о патентах на самые необычные, по мнению ведомства, изобретения этого года. По его словам, одна из заявок, вызвавшая восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Его ученые разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала.

Еще одна необычная заявка поступила от Сеченовского университета. Здесь запатентовали систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. "Благодаря ему стало возможным обнаружение рака на ранних стадиях", - пояснил Ивлиев в интервью РИА Новости.

Отметил глава Роспатента и созданную командой разработчиков ABBYY программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. А изобретатели Сбербанка предложили, так называемых голосовых помощников, которые способны по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки.

Напомним, в 2019 году одним из самых интересных изобретений стала разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Речь идет об обладающем низкой токсичностью средстве для подавления вируса Эбола. Также в списке катализатор для получения моторного топлива из растительного сырья, средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза, программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.