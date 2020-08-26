В Осетии на волю выпустили двух леопардов из сочинского Центра

Двух переднеазиатских леопардов - самца Баксана и самку Агуру - выпустили в Турмонский заказник Северной Осетии. К этому знаковому событию животных с рождения готовили специалисты Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка в течение двух лет.

Барсы успешно сдали "экзамены" и прошли тестирование. Теперь они полностью готовы к самостоятельной жизни в природе. К месту выпуска их доставили в специальных транспортировочных клетках на вертолете.

С переднеазиатскими леопардами зоологи Центра восстановления работают уже 10 лет. Основной принцип работы - искусственная стимуляция естественных инстинктов. Природой уже заложены в хищниках навыки охоты и избегание человека, задача ученых развить эти естественные реакции. С первых же дней после рождения котята начинают проходить обучающие тренировки на искусственном рельефе, с 16-18 месяцев совершенствуют навыки охоты - выбирают объект, преследуют жертву и прячутся от "врагов".

Кстати, 20 августа на горе Ятыгварта в Кавказском биосферном заповеднике выпустили еще двух редких пятнистых кошек - самца Кодора и юную самку Лабу. И сейчас в диких лесах обитают пять барсов - все воспитанники Центра восстановления леопарда на Кавказе. Однако ученым предстоит еще долгая плановая напряженная работа.

- У нас уже есть потомство этого года - один котенок от самки Андреа, мы ждем потомство от самки Черри, плюс в ближайшее время ведется работа по обмену парами со Шведским зоопарком, - сообщил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.