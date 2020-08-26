Касрашвили: Образцова относилась к детскому таланту очень трепетно

Восьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге проходит в зале Государственной академической капеллы. В первом после карантина конкурсе оффлайн его 95 участников из разных городов России поют живьем перед живым жюри, но без публики. Исключение составляет 27 зарубежных конкурсантов (Украина, республика Беларусь, Казахстан, США, Австралия, Латвия, Эстония, Германия, Нидерланды, Швейцария ), чьи выступления проходят онлайн. Одним из членов жюри стала выдающаяся оперная певица Маквала Касрашвили, профессор Московской консерватории, преподаватель Центра оперного пения Г. Вишневской, помощник музыкального руководителя Большого театра. Маквала Касрашвили рассказала "РГ" о том, как проходит конкурс в этом году.

Можете уже оценить уровень юных участников конкурса?

Маквала Касрашвили: Я не ожидала, что услышу так много талантливых певцов, причем во всех трех возрастных группах. Особенно поразила самая последняя - третья, которую составляют участники от 15 до 17 лет, где оказалось немало настоящих, с потрясающей перспективой, в основном, конечно, певиц. Сопрано обычно всегда бывает больше всех на конкурсах, в этом я вновь убедилась. Подобного урожая голосов давно не припомню, нам будет трудно награждать их, потому что мало премий для такого количества хороших певцов, которых нам довелось прослушать. Но думаю, что даже стать финалистом конкурса Образцовой можно считать большой победой.

Судить детей, выбирать среди них сильнейших, очень непросто. Вы помните, как поступала в таких случаях ваша подруга, чье имя носит конкурс, - Елена Образцова?

Маквала Касрашвили: К детскому таланту она относилась очень трепетно. Мы же все начинали петь с детства, стремились попасть на сцену. Лена рассказывала, что мечтала быть певицей, артисткой уже в несознательном возрасте. Вы помните, как она обращалась к детям, когда открывала конкурсы, какие у нее были доброжелательные, ласкающие обращения к молодым. Она дарила им свои сердце и чувства открыто, всегда улыбалась, подбадривала детей во время выступления и хвалила, что очень много значит для ребенка. Есть педагоги, к сожалению, выгоняющие ученика из класса, если он что-то не понимает. А я помню, что, когда делала на уроках даже небольшие сдвиги, мой учитель Вера Давыдова меня хвалила, что мне очень помогало, придавало уверенности. Надо знать психологию ученика и подходить к нему осторожно. Очень легко убить в молодом даровании желание идти дальше по выбранному пути. Учеников надо поливать как цветы.

Вы считаете, детям вообще нужны конкурсы в столь раннем возрасте? Ведь голос - очень хрупкая субстанция, он развивается очень неторопливо.

Маквала Касрашвили: Конкурс позволяет вовремя заметить таланты. Талант как раз начинает проявляться лет в 8-9, а к 12-13 становится уже понятно как развивается голос ребенка, какие возникают перспективы для занятий певческой профессией в будущем. А еще важнее, что дети, соприкасающиеся с классической музыкой, очень обогащаются, вырастая абсолютно другими людьми, формируясь как музыканты. Они уже не будут заниматься звучкодуйством, как многие певцы, случайно обнаружившие голос. Сегодня дети могут спокойно заглянуть в интернет и найти любые записи выдающихся певцов, на которых можно равняться. А когда мы с Леной учились, могли слушать только трансляции по радио или пластинки. Помню, как мы покупали пластинки в 1969 году в Париже, когда были там на гастролях с Большим театром, где Елена Образцова триумфально дебютировала в партии Марины Мнишек в нашем "Борисе Годунове", после которого ее слава загремела по всему миру, став началом ее выдающейся карьеры. Она рассказывала, как увлекалась записями Джульетты Симионато. Поэтому когда ребенок растет в такой среде, у него развивается более вдумчивое профессиональное отношение к оперному пению, выстраивается личность и в музыкальном, и в актерском плане.

В этом году дети были вынуждены слушать оперу исключительно онлайн.

Маквала Касрашвили: Без этого было бы совсем ужасно. Эти полгода были катастрофой. Я первых три с половиной месяца сидела дома, никуда не выходя. Мне очень жаль потрясающих певцов, у которых полетели гастроли и контракты, которые понесли потери и творческие, и финансовые.

Мне кажется, опера, постепенно возвращающаяся к привычной жизни, станет манифестом живого искусства против его виртуализации и ухода под стекло монитора. Хотя опера наверняка будет жить еще очень долго, но без дыхания зала ей трудновато.

Маквала Касрашвили: Без живого прикосновения слушателей к голосу - этому божескому дару артистов, опере никак не обойтись. Этот процесс основан на взаимообогащении и взаимонаполнении энергией, эмоциями. Если нет ответной реакции зала - как быть? Хотя возникшая пауза в какой-то степени оказалась полезной, многие мои знакомые певцы выучили новые партии, не теряя времени. Настоящие певцы всегда остаются в форме, занимаются собой. Сейчас все же уже выходят, появляются концерты на открытых сценах. Но, например, в Америке очень сложная ситуация, в Метрополитен Опера все отменено. С другой стороны, ее директор может воспользоваться ситуацией и легче наберет новых людей в хор и оркестр, если профсоюзы позволят. Неизвестно, что будет.

А как вы смотрите на выход из этой ситуации, на то, что Мариинский театр уже вовсю работает?

Маквала Касрашвили: И молодцы, что работают. Это хорошо, надо рисковать. Я не представляю вообще, как Гергиев смог выдержать даже месяц, чтобы не дирижировать? Ведь для него не существует понятия свободной минуты, он и дня прожить не может без работы. Уникальная личность в этом отношении. У нас в Большом театре ожидается открытие сезона с Ильдаром Абдразаковым и Анной Нетребко в "Дон Карлосе". Надеюсь, что все состоится, они приедут. Надо адаптироваться, привыкнуть к новым условиям. Руководители театров очень серьезно относятся к этому. У нас в театре приняты все меры безопасности, каждый проверяется при входе в театр.

Чтобы можно посоветовать молодым певцам, рвущимся на оперную сцену?

Маквала Касрашвили: Они должны очень серьезно к этому отнестись, потому что профессия очень трудная. Да, и мало кто удерживается на плаву, выходя на высокий уровень. Чтобы выделиться среди других, нужно все время учиться познавать, слушать записи, учить новую музыку разных композиторов. Главное - развиваться, находить хороших педагогов. Если что-то не так, что-то мешает, надо сразу прекращать эти занятия и искать того, кто поможет дальше двигаться к вершинам искусства.