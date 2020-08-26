"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ

В среду в центральном матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" дома сыграл вничью с московским ЦСКА - 1:1 (0:1). Открыл счет молодой полузащитник армейцев Константин Кучаев. Но в конце встречи бразилец Масиэл Вандерсон красивым ударом с дальнего расстояния спас "быков" от поражения.

В главном по вывеске поединке тура в столице Кубани сошлись третья и четвертая команды минувшего сезона, которые, однако, к сегодняшнему дню расположились в самой середине турнирной таблицы. Действительно, старт первенства для "красно-синих" и "черно-зеленых" выдался совсем не впечатляющим: по два поражения в четырех играх, да еще и при заметных перепадах (особенно у "Краснодара") в организации игры. То есть для любого из соперников третья "баранка" явно отправляла в настоящий нокдаун на старте чемпионата России.

При этом у ЦСКА Виктора Гончаренко хотя бы имеется в активе симпатичное в целом, хотя и завершившееся поражением, гостевое противостояние с питерским "Зенитом". А еще впечатляющая трансферная кампания (москвичи уже подписали контракты с талантливыми аргентинцем Адольфом Гайчем, бразильцем Бруно Фуксом, а сегодня появилась новость и о приобретении нигерийского хавбека Чедера Эджуки из голландского "Херенвена").

А вот у южан, возглавляемых Мурадом Мусаевым, пока вообще мало что пока получается. При этом их сетования на бесконечные травмы лидеров, прямо сказать, уже изрядно многих утомили. Усилиться же серьезно "Краснодар" не может из-за перебора числа легионеров.

Зато за несколько часов до начала встречи поклонники "горожан получили приятное известие: клуб на своем сайте сообщил, что 26 августа после разрешения соответствующих государственных органов квота заполняемости трибун увеличена с 10 до 30 процентов". То есть на арену "Краснодар" теперь могут прийти почти 12 тысяч зрителей. Без сомнения, на воскресном южном дерби с "Ростовом" все они будут заняты.

Что касается стартовых составов, то у хозяев выздоровел Вандерсон и впервые после почти 15 месяцев в основе вышел швед Классон, а в центре обороны вместе с Мартыновичем (белорусу как раз сегодня исполнилось 33 года) появился Сорокин, вызванный накануне в сборную России на матчи Лиги наций.

В свою очередь, у армейцев оправился от травмы Чалов, занявший место Гайча в атаке. Зато, пожалуй, впервые в сезоне ЦСКА выставил не пять. а четырех защитников и двух форвардов. Чем, похоже, сильно удивил оппонента, явно оказавшегося в первой половине не готовым к подобно тактике.

Взяв во внимание на редкость знойный южный вечер, соперники в дебюте серьезные скорости включали лишь при подходах к чужой штрафной. А до этого старались как можно надежнее действовать при передачах. Если у армейцев по привычке большинство атак атак организовывал в центре поля Влашич, то кубанцы старались включать оба фланга. Не случайно первые два довольно опасных удара по воротам Акинфеева нанесли левый защитник Рамирес и Берг, находясь на противоположном углу штрафной.

На что армеец Обляков ответил мощным выстрелом с 23-х метров из центральной зоны, который для Сафонова оказался довольно сложным. Тут же Чалов едва с близкого расстояния не попал в дальний от голкипера угол. А на 22-й минуте минут вратарь молодежной сборной России, вытянувшись в струнку, дотянулся до еще одного удара Чалова.

И все-таки очередная оплошность излишне нервничавших защитников "Краснодара" оказалась фатальной. Они подарили в безобидной ситуации мяч Влашичу прямо перед своей штрафной, хорват мгновенно переправил его направо Кучаеву, а тот с 13-ти метров поразил противоположный угол - 0:1, 28-я минута. Это уже третий гол 22-летнего полузащитника в чемпионате.

После чего у "быков" комбинационная игра словно испарилась, и лишь на исходе тайма Вандерсон в контратаке вывел справа в штрафную Берга, но его прострел на Классона соперникии прервали.

В начале второй половины "Краснодар" ожидаемо ринулся вперед. К чему гости оказались готовы (особенно к мелкому перепасу перед штрафной), без особых для себя волнений отбиваясь от этих атак. Когед же давление .жан стало нарастать, Виктор Гончаренко "сбил" его серией замен.

Однако на 63-й минуте хозяевам удался классический для них розыгрыш внутри штрафной, и Акинфеев не без труда отразил выстрел Классона в упор с угла вратарской.

Впрочем, ЦСКА вовсе не собирался лишь удерживать крохоный перевес, а при любой возможности гости проводили резкие контратаки. В одной из них Сафонов в броске среагировал на хлесткий удар Влашича.

И все же "Краснодару" удалось спастись. Обляков неудачно вынес мяч из своей штрафной, и Вандерсон фантастическим ударом метров с 22-х отправил мяч в правый верхний от Акинфеева угол - 1:1, 80-я минута.

А вот в концовке матча Сафонов трижды выручил хозяев, отразив опаснейшие удары армейцев из убойных позиций.