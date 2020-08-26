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26.08.2020 08:48
Рубрика: Происшествия

Пропавшую в Крыму девочку из Башкирии нашли живой

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бесследно исчезнувшая из гостевого дома в крымском курортном городе Саки 16-летняя школьница из Башкирии найдена живой. Об этом сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Фото: iStock
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По ее данным жизнь и здоровье школьницы вне опасности.

- Ее нашли вчера, поздно вечером, - сообщила Ольга Постнова. - В настоящее девочка она доставляется в следственный отдел по городу Ялты для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения.

По предварительным данным, в отношении пропавшей не было совершено противоправных действий.

Школьница пропала в Саках в конце прошлой недели. О ее исчезновении сообщила бабушка, с которой девочка находилась на отдыхе. К розыску подростка немедленно были подключены опытные следователи, сотрудники Следственного комитета, а также волонтеры движения "Лиза Алерт". В общей сложности привлекли более 100 человек. Было возбуждено уголовное дело. Имелась версия, что девочка могла находиться в Балаклаве, однако следователи расширили круг поиска. Повсюду в Крыму расклеили ее фотографии. Накануне поиски увенчались успехом.

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