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23.08.2020 11:54
Рубрика: Происшествия

В Крыму возбудили дело после пропажи девочки из Башкирии

Текст: Сергей Винник

16-летнюю школьницу Марию Падалко, приехавшую в Крым со своей бабушкой, разыскивают в связи с ее бесследным исчезновением. По факту пропажи школьницы Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму
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По данным следствия, 21 августа Мария ушла из гостевого дома в Саках, где она отдыхала вместе со своей бабушкой и больше ее не видели. У следствия есть основания предполагать, что школьница может находиться в Балаклаве, однако это только версия. О точном местонахождении девушки ничего не известно.

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеются широкие полномочия для установления обстоятельств исчезновения Марии и места ее нахождения, - говорится в сообщении.

В день исчезновения на школьнице были короткие шорты в цветочек и майка черного цвета. На ногах - шлепанцы, при ней был рюкзак. Девушка среднего телосложения, ее рост 165 сантиметров, на левом колене есть шрам, глаза серого цвета.

На сайте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю размещена информация о розыске 10 детей в разные годы исчезнувших на территории Крыма и Севастополя. Большинство из них пропали в 90-е годы. Но самый ранний случай, информация о котором размещена на сайте, произошел в 1979 году в Севастополе.

Летом 2020 года велись поиски двух пропавших детей. В конце мая - начале июня следователи разыскивали шестилетнюю девочку, исчезнувшую в Ленинском районе полуострова, а в июле был объявлен розыск трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка Симферопольского района.

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