В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление. Об этом со ссылкой на следователей- криминалистов сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Тело мальчика было обнаружено, напомним, сегодня утром в выгребной яме, упасть в которую судя по всему ребенок мог через небольшое прямоугольное отверстие. Эту яму спасатели и полицейские осматривали начиная с пятницы несколько раз, но подземная емкость была наполнена водой, и ребенка не нашли. Тело обнаружили только после откачки жидкости ассенизаторской машиной.

- Яма находилась в непосредственной близости от входа в дом, где мальчик проживал с семьей, - уточнили в СКР. - Судебным медикам уже удалось установить причину смерти мальчика - утопление. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения, а следов насильственной смерти не обнаружено.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие трагедии, а также дать правовую оценку всем ее обстоятельствам. Уголовное дело было возбуждено вечером в пятницу по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В поисках мальчика участвовали более 3000 человек - полицейские, спасатели МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также местные добровольцы. Применялась криминалистическая и другая специальная техника.