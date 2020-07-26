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26.07.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Отверстие выгребной ямы, где было найдено тело мальчика. Фото: Оперативная съемка Главного управления СКР по Республике Крым Отверстие выгребной ямы, где было найдено тело мальчика. Фото: Оперативная съемка Главного управления СКР по Республике Крым
Отверстие выгребной ямы, где было найдено тело мальчика. Фото: Оперативная съемка Главного управления СКР по Республике Крым

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление. Об этом со ссылкой на следователей- криминалистов сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Крыму на теле погибшего ребенка не нашли следов насильственной смерти

Тело мальчика было обнаружено, напомним, сегодня утром в выгребной яме, упасть в которую судя по всему ребенок мог через небольшое прямоугольное отверстие. Эту яму спасатели и полицейские осматривали начиная с пятницы несколько раз, но подземная емкость была наполнена водой, и ребенка не нашли. Тело обнаружили только после откачки жидкости ассенизаторской машиной.

- Яма находилась в непосредственной близости от входа в дом, где мальчик проживал с семьей, - уточнили в СКР. - Судебным медикам уже удалось установить причину смерти мальчика - утопление. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения, а следов насильственной смерти не обнаружено.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие трагедии, а также дать правовую оценку всем ее обстоятельствам. Уголовное дело было возбуждено вечером в пятницу по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В поисках мальчика участвовали более 3000 человек - полицейские, спасатели МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также местные добровольцы. Применялась криминалистическая и другая специальная техника.

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