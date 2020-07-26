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26.07.2020 12:14
Рубрика: Происшествия

В Крыму пропавшего 3-летнего мальчика наши мертвым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферопольском районе спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика, который потерялся в пятницу вечером в селе Строгановка. Поисковые работы продолжались круглые сутки в субботу и воскресенье, но они не увенчались успехом.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму
В поисках трехлетнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Ведутся следственные действия. По данным "РГ", мальчика нашли в сливной (выгребной) яме.

Всего в поисковых работах было задействовано более двух тысяч человек - спасателей, полицейских, в том числе кинологов, следователей-криминалистов и волонтеров. Они по несколько раз прочесали сам поселок Строгановка и прилегающие населенные пункты. В том числе обследовались и водоемы в этих поселениях.

О пропаже ребенка в пятницу в полицию сообщила его мать. Мальчик играл со своей старшей сестрой в песочнице, а потом пропал из виду. Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения мальчика.

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