В Крыму пропавшего 3-летнего мальчика наши мертвым

В Симферопольском районе спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика, который потерялся в пятницу вечером в селе Строгановка. Поисковые работы продолжались круглые сутки в субботу и воскресенье, но они не увенчались успехом.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Ведутся следственные действия. По данным "РГ", мальчика нашли в сливной (выгребной) яме.

Всего в поисковых работах было задействовано более двух тысяч человек - спасателей, полицейских, в том числе кинологов, следователей-криминалистов и волонтеров. Они по несколько раз прочесали сам поселок Строгановка и прилегающие населенные пункты. В том числе обследовались и водоемы в этих поселениях.

О пропаже ребенка в пятницу в полицию сообщила его мать. Мальчик играл со своей старшей сестрой в песочнице, а потом пропал из виду. Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения мальчика.