Стали известны подробности столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии

В Калмыкии сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, которое привело к гибели трех человек. Еще пять пассажиров автобуса травмированы.

Столкновение произошло ночью 26 августа на 38 километре автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан. Следовавший из Дагестана в Москву автобус Neoplan врезался в грузовик КамАЗ.

"В результате ДТП скончались трое жителей Дагестана - мужчина и две женщины 1986 и 1998 года рождения. В медицинское учреждение доставлено пять человек", - сообщает МВД республики.

На месте аварии работают сотрудники полиции.