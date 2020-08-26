В Крыму отменили запрет на спортивные соревнования и кинопоказы

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом отменил запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий, а также всероссийских и международных спортивных соревнований, которые из-за пандемии коронавируса отменялись или откладывались на протяжении нескольких месяцев.

Коррективы внесены в указ от 17 марта, которым на полуострове был введен режим повышенной готовности. Теперь же уточняется, что прежние ограничения не распространяются на проведение культурных и развлекательных мероприятий для демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов. Также снят запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных состязаний, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Отменен и запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий местного уровня, включая сдачу нормативов ГТО. В документе уточняется, что общее число участников соревнований не должно превышать 50 человек, а зрители должны занимать не более 10 процентов мест на стадионах и других спортсооружениях.

Напомним, 12 сентября на набережной Ялты в четвертый раз пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с трамплина высотой 27 метров. Он соберет хай-дайверов из 10 стран мира.