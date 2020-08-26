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26.08.2020 22:03
Рубрика: Общество

В Крыму столичные медики объяснили истощение мальчика из детдома

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Прибывшие в Крым по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка врачи московской детской горбольницы имени Башляевой сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние здоровья у двухлетнего бывшего воспитанника республиканского детского дома-интерната вызвано недостаточным вниманием к организации его питания. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Анна Кузнецова инициировала проверку детдомов Крыма

Осмотрев ребенка, столичныне доктора составили заключение и дали рекомендации. Они признали, что в больницу ребенок поступил с низкой массой тела - по физическим параметрам он значительно уступает сверстникам и соответствует показателям годовалого ребенка. Прибавлять в весе мальчик начал только после госпитализации.

Медики уверены, что обнаруженные у него нарушения здоровья хирургически устранимы, однако проведение операции пока невозможно из-за дефицита веса и раннего возраста. Медики уже связались с московскими коллегами, и те выразили готовность прооперировать ребенка, когда он достигнет необходимого для проведения оперативного вмешательства возраста.

В ведомстве напомнили, что врачи прибыли на полуостров вместе с членами аппарата детского омбудсмена Анны Кузнецовой. По ее словам, она постоянно находится с ними на связи.

- Очень важно, что помощь мальчику будет оказана вовремя, - подчеркнула Кузнецова. - Для него уже скорректировали питание, дали необходимые рекомендации по лечению, составлен маршрут дальнейшего медицинского сопровождения малыша.

Фото: Семейеый архив Татьяны и Андрея Крыловых
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Она отметила, что завтра специалисты аппарата проверят соблюдение прав детей-сирот в крымских детских домах-интернатах.

- Наша задача - не только выявить нарушения в этих учреждениях, но и оказать конкретную помощь детям, каждому ребенку, - заключила она.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов взял под личный контроль ситуацию с мальчиком, который до усыновления в середине августа находился в подведомственном крымскому минздраву детдоме для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Елочка". На своей странице в Facebook он напомнил, что, как утверждает приемная мать ребенка, из детдома она забрала его крайне истощенным и это, по ее мнению, связано с ненадлежащим уходом.

Глава республики отметил, что история вызвала большой общественный резонанс, объясняя последний тем, что по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка комиссия из Москвы проводит проверку, "в том числе по линии Следственного комитета".

Аксенов выразил уверенность, что в ближайшее время "мы разберемся в ситуации", заверив, что главное в ней - "здоровье и интересы ребенка".

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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