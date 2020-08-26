В Севастополе начали розыск пациентки с коронавирусом

В Севастополе полиция занялась поисками женщины, тест которой на COVID-19 в частной лаборатории дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

В городе-герое за последние сутки зафиксирован лишь единственный случай выявления коронавируса, но с носителем инфекции возникли сложности.

- 35-летняя женщина сдала тест в частной лаборатории, - пояснили в правительстве города. - Телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает. По указанному в документах адресу женщина не проживает. Сейчас ее поисками занимаются правоохранительные органы.

Напомним, режим ограничений продлен в Севастополе до 30 сентября. Всего с начала года в городе-герое диагноз COVID-19 поставлен 471 человеку. Сейчас в стационарах 62 пациента. Выздоровели 374 человека, 18 умерли. В том числе за последний день скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Течение болезни у нее было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких и сопутствующими хроническими заболеваниями.