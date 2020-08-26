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26.08.2020 18:19
Рубрика: Общество

В Симферополе открыли мемориал в память об убитых в Ейске крымских сиротах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым

Возле Симферопольской специальной школы-интерната №2 установлен мемориальный знак-камень в память о 214 детях - воспитанниках симферопольских детских домов, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Ейск Краснодарского края и зверски замученных 9-10 октября 1942 года нацистами и их пособниками.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Согласно рассекреченным архивным документам в начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом, где воспитывались дети-инвалиды. После оккупации Ейска 9-10 октября 1942 года зондеркоманда СС-10а зверски убила 214 детей (102 девочки и 112 мальчиков) этого детского дома в машинах-"душегубках" и захоронила их трупы в районе садов. В обнародованных ФСБ документах говорится, что дети погибли от угарного газа, причем, по показаниям свидетелей, умерщвление произошло за 10-15 минут, пока машина находилась в движении.

В августе 2020 года госархив РФ обнародовал список участников массового убийства. В документах значатся имена не только немецких офицеров зондеркоманды СС 10-а, но и местных жителей. Весной 2020 года российские следователи в рамках возбужденного уголовного дела по статье "геноцид" запросили у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера - возможного участника массового убийства 214 детей-инвалидов.

Собравшиеся на открытии мемориала крымчане почтили память безвинно погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному знаку. По словам вице-спикера крымского парламента Аллы Пономаренко, Великая Отечественная война стала незаживающей раной в памяти нашего народа, а война с детьми - высший уровень цинизма.

- Позор государствам, армия которых убивает детей, а тем более детей с ограниченными физическими возможностями, - сказала она. - Наша миссия - сохранить историческую память, защитить правду о нашей Великой Победе и донести ее до потомков.

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