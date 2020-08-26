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26.08.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Rolls-Royce испытывает загадочную новинку

Текст: Михаил Азнавуров

Подготовка к производству нового поколения представительского седана Ghost не единственное, чем заняты в компании Rolls-Royce сегодня. На одой тематической странице Instagram опубликован короткий видеоролик из Британии с прототипом неизвестного прежде автомобиля именитой марки.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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За исключением радиаторной решетки, которую не может носить автомобиль никакой другой марки, прототип сплошь укрыт маскирующим покровом, скрывающим не только дизайн кузова, но усложняющим даже определение его типа.

На первый взгляд он кажется трехдверным универсалом, так называемым Shooting Brake, популярным для скоростных и роскошно отделанных автомобилей класса Grand Turismo. Однако это иллюзия, за бутафорской надстройкой на корме скрывается совершенно иное дизайнерское решение. Вероятно, загадочный прототип имеет кузов типа фастбек с плавно спускающейся к задней части крышей. У автомобиля по бортам две широченные двери, распахивающиеся против хода, как на купе Phantom. По все видимости машины построены на общем шасси.

Постройкой подобных уникальных Rolls-Royce, которые не попадут в фирменные каталоги, занимается специальный отдел компании по индивидуальным заказам клиентов, способных платить за каприз восьмизначные суммы в долларах.

Самое досадное, что увиденный прототип может никогда не предстать перед публикой в готовом виде - многие заказчики подобных ценностей одним из условий ставят полную анонимность.

#Rolls-Royce