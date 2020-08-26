Роман Полански проиграл суд Киноакадемии

Оскароносный кинорежиссер Роман Полански ("Китайский квартал", "Ребенок Розмари", "Пианист", "Основано на реальных событиях") ожидаемо проиграл в американском суде дело о восстановлении членства в Академии кинематографических искусств и наук, тяжбы по которому велись с 2019 года.

Напомним, Полански был исключён из Киноакадемии США в 2018 году "за нарушение кодекса поведения" после более чем пятидесятилетнего членства наряду с комиком Биллом Косби, который, в отличие от своего коллеги, всё же был осужден за сексуальное насилие и получил реальный срок.

Полански же большую часть своей карьеры провел в бегах от калифорнийского правосудия, причиной чему стали обвинения, а позже и признание самого режиссера в изнасиловании несовершеннолетней. С 1978 года он проживал во Франции, Швейцарии и Польше, а многочисленные попытки калифорнийских властей по его экстрадиции терпели неудачу.

Полански подал в суд на Академию в 2019 году, требуя восстановления своего членства на основании того, что его исключение было "неправомерным" и "недопустимым", а он не был уведомлен об этом заранее.

Учитывая, что Академия действительно не предупредила Полански о своём решении, позже она исправила эту несправедливость и дала ему возможность выступить в своё оправдание. Теперь же судья Мэри Штробель окончательно пришла к выводу, что у Академии были причины исключить режиссера.

"Мы рады, что суд подтвердил, что действия Академии в отношении господина Полански были справедливыми и разумными", - приводит USA Today слова представителей Академии.

Слушание прошло в Высшем суде Лос-Анджелеса в режиме видеоконференции, однако Харланд Браун, адвокат Полански, лично присутствовал в зале суда в маске и с копией книги "Большое прощание: "Китайский квартал" и последние годы Голливуда", сообщает подробности Variety. Адвокат процитировал строки из последнего фильма Полански "Офицер и шпион" и сравнил сложившуюся ситуацию с делом Альфреда Дрейфуса.