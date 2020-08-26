Ростуризм и Сбербанк создадут единый туристический портал

"Наработки Сбербанка и его видение будущего в части AI, FinTech, эмоционального интеллекта, образовательных технологий и многого другого позволят вывести отрасль в список лидеров мирового туризма уже в ближайшие годы. Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, подписанное соглашение поможет реализовать новые проекты, которые позволят повысить туристическую привлекательность России. "В рамках достигнутых договоренностей планируется реализация общих технологичных решений. Например, в наших ближайших планах - создание единого туристического портала, который обеспечит туристов всей необходимой информацией для организации путешествия по России", - сказал Попов.

Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия сторон по реализации Стратегии развития туризма в России на период до 2035 года. Совместная работа Ростуризма и банка будет направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, создание новой туристической инфраструктуры и продуктов, развитие кадрового потенциала, а также цифровизацию отрасли.

В рамках соглашения банк также планирует предоставить Ростуризму индивидуальные финансовые решения и условия обслуживания для реализации государственных программ, в том числе с использованием государственно-частного партнерства.