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26.08.2020 11:22
Рубрика: Экономика

Ростуризм и Сбербанк создадут единый туристический портал

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм и Сбербанк намерены создать единый туристический портал в рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве, следует из сообщения ведомства.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

"Наработки Сбербанка и его видение будущего в части AI, FinTech, эмоционального интеллекта, образовательных технологий и многого другого позволят вывести отрасль в список лидеров мирового туризма уже в ближайшие годы. Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, подписанное соглашение поможет реализовать новые проекты, которые позволят повысить туристическую привлекательность России. "В рамках достигнутых договоренностей планируется реализация общих технологичных решений. Например, в наших ближайших планах - создание единого туристического портала, который обеспечит туристов всей необходимой информацией для организации путешествия по России", - сказал Попов.

Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия сторон по реализации Стратегии развития туризма в России на период до 2035 года. Совместная работа Ростуризма и банка будет направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, создание новой туристической инфраструктуры и продуктов, развитие кадрового потенциала, а также цифровизацию отрасли.

В рамках соглашения банк также планирует предоставить Ростуризму индивидуальные финансовые решения и условия обслуживания для реализации государственных программ, в том числе с использованием государственно-частного партнерства.

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