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26 августа 2020 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 19 августа 2020 года № 242 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии с пунктом 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности", следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Снять с 21 июля 2020 года ограничения, установленные Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", если иное не установлено настоящим Указом.

Деятельность кинотеатров, театров и детских развлекательных центров допускается при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров (в том числе ночных клубов), закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей допускается с 06.00 часов до 00.00 часов.

На период действия режима повышенной готовности запрещается курение табака, использование кальянов, устройств или приборов для потребления никотинсодержащей продукции или аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем в организациях общественного питания.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров



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