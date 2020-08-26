Сделку по продаже российского завода GM закроют в ближайшее время

Hyundai Motor закроет сделку по продажу законсервированного завода GM в Шушарах (Санкт-Петербург) в ближайшее время, об этом пишет агентство Прайм со ссылкой на свои источники в корейской компании.

Источник отметил, что основная ценность приобретаемого актива в хорошо сохранившихся коммуникациях - котельной и электроподстанции.

В начале августа Федеральная антимонопольная служба одобрила заявку Hyundai Motor на покупку остановленного завода General Motors.

Сделка будет осуществляться через дочернюю фирму корейцев ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР); напомним, она является оператором собственного завода Hyundai в Сестрорецке.

Hyundai Motor планирует приобрести долю в 94,83% завода GM.

Завод в Шушарах выпустил последнюю продукцию в середине 2015-го, его закрыли в связи с решением GM убрать с российского рынка массовые легковые модели.

Предприятие построено в чистом поле в 2008 году, объем инвестиций в проект составил 300 млн долларов. В 2015-м оно производило Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. Мощность предприятия позволяла выпускать 98 тысяч машин в год.