Шесть способов справиться с укачиванием в машине

Приступы тошноты в автотранспорте знакомы и взрослым и детям: зачастую из-за этого люди вообще отказываются от любых поездок. Есть несколько способов облегчить укачивание.

Для начала нужно занять правильное место в автобусе или в машине. Пассажиры на заднем сиденье подвергаются большей амплитуде колебаний, нежели на переднем. В автобусах лучше выбирать места посередине, поскольку концы его качает одинаково сильно.

Это связано с расположением центра тяжести: в заднеприводном автомобиле он находится между водителем и передним пассажиром, в переднеприводном - смещен в сторону селектора коробки передач.

Первый способ облегчить укачивание связан именно с этим. Нужно попытаться максимально приблизить пассажира к центру тяжести. Переднее пассажирское кресло можно попытаться опустить как можно ниже, поскольку чем дальше от центра масс, тем больше амплитуда укачивания.

Вторая рекомендация - отказаться от гаджетов и книг. Дело в том, что сфокусированный на близком расстоянии взгляд увеличивает чувствительность к колебаниям, картинка прыгает перед глазами, а мозг утомляется гораздо быстрее. Стоит отдать предпочтение аудиокнигам, а взгляд перевести на удаленные объекты за окном. Именно поэтому морским путешественникам во время качки рекомендуют не смотреть на палубу, а зацепиться глазами за статичный горизонт, пишет aif.ru.

Справиться с укачиванием помогают леденцы и вода. В том числе поэтому перед взлетом самолета стюардессы предлагают пассажирам сосательные конфеты. Организм отвлекается от неудобств, связанных с укачиванием, и переключается в привычный режим потребления пищи. Также в дороге могут помочь цитрусовые фрукты.

Еще одна рекомендация - включить кондиционер. Во-первых, это хорошо для внимания водителя: чем прохладнее в салоне, тем легче ему будет сконцентрироваться на дороге. Оптимальной является температура 19 градусом. Поможет это и пассажирам, страдающим от укачивания. Поток прохладного воздуха лучше направить на ноги, так организм быстрее взбодрится.

И последний совет - выработать правильный режим поездки. Если вы везете в машине детей, то хорошо будет делать 15-минутную остановку с активными играми каждые 45 минут. Это позволит отвлечь их от неприятных ощущений и сконцентрироваться на предстоящем веселье. Для водителя важно делать остановку через каждые 4,5 часа вождения. Ну а в течение суток за рулем можно быть не более 12 часов.