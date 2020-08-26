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26.08.2020 00:45
Рубрика: Digital

Бумага не стерпела

Школы подключатся к электронному обмену документами
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Перевод бумажных процедур органов власти в электронный формат активизируется - минкомсвязь впервые за пять лет созвала экспертный совет по электронному документообороту.

Задачей обновленного совета станет расширение действия системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Сейчас в федеральных органах власти система используется достаточно активно, а вот на уровне муниципалитетов слабо представлена, рассказал замглавы минкомсвязи Андрей Черненко. Министерство предлагает внедрить электронный документооборот на уровне бюджетных учреждений - школ, больниц, детских садов.

Фото: iStock
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Впервые о необходимости перевести неповоротливые бюрократические механизмы на цифровые рельсы заговорили в 2009 году. В органах власти повсеместно внедрили системы электронного документооборота (СЭД), а для взаимодействия между ними создали межведомственную систему (МЭДО). Все это должно было сократить время хождения документов внутри ведомств и между ними, уменьшить объем ручного ввода и, возможно, сократить штат чиновников. Экспертный совет по электронному документообороту был создан в 2013 году для разработки единых стандартов в своей области - как должны выглядеть электронные документы, как подтверждать их подлинность, каков будет порядок обмена ими между ведомствами и так далее.

В первые годы работы совета было сделано немало - общие правила обмена были утверждены, определен формат документов (PDF), сформированы принципы использования электронной подписи. МЭДО стала своеобразной "шиной" между ведомствами. Она удобна тем, что позволяет отследить ход исполнения каждого документа по его реквизитам в виде метаданных. А информационную безопасность ее работы обеспечивает Федеральная служба охраны (ФСО), оператор головного узла системы.

Предполагалось, что к концу 2016 года все ведомства полностью перейдут на МЭДО. Однако с конца 2015 года деятельность экспертного совета утихла.

Сейчас, как говорят источники, в органах власти по-прежнему царствует бумага. Так, формат PDF, который был утвержден для электронного документооборота, часто используется только для создания скан-копии бумажного документа с ручной подписью.

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Однако сейчас стоят новые задачи. Так, обновленный экспертный совет рассмотрит в том числе вопрос ухода от PDF-формата к современным формам электронных документов и более широкому использованию электронных подписей.

Другим актуальным вопросом станет развитие функциональности системы, которая, безусловно, требует обновления. В системе появятся или будут улучшены функции авторегистрации, автозаполнения, сквозного мониторинга процессов, формирования отчетности, аналитики.

К системе межведомственного электронного документооборота помимо школ подключат детские сады и больницы 

К работе совета привлечены представители отрасли - вместе с ними минкомсвязь определит наиболее верные и эффективные способы реализации планов.

Пока прошло установочное заседание совета. В минкомсвязи говорят, что дальше встречи станут регулярными.

Digital Технологии Правительство Минкомсвязь

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