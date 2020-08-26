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26.08.2020 07:17
Рубрика: В мире

Штраф в полмиллиона долларов грозит американцу за нарушение карантина в Канаде

Текст: Максим Макарычев
Гражданину США грозит крупный штраф за то, что он дважды грубо нарушил карантин в Канаде во время пандемии коронавируса. Его могут заставить заплатить 569 тысяч долларов, также американец рискует провести до шести месяцев в тюрьме.
Фото: AFP/Lars Hagberg Фото: AFP/Lars Hagberg
Фото: AFP/Lars Hagberg

Джон Пеннингтон из Уолтона (штат Кентукки) 25 июня был оштрафован на 910 долларов после того, как служащий отеля в канадском городке Банфа, где он останавливался, заподозрил, что американец нарушает правила штата Альберта в отношении карантина. Пеннингтону было предписано не покидать гостиницу до отъезда. Однако мужчина нарушил предписание и отправился к одной из туристических достопримечательностей. Местные жители вызвали полицию, увидев автомобиль с номерными знаками американского штата. Пеннингтон - пока единственный американец, задержанный в рамках федерального закона о карантине. Огромный штраф - это минимум, чем отделается американец.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября

Канада закрыла границу для граждан США 21 марта, чтобы обуздать пандемию коронавируса, но американцы все еще могут въехать, если они собираются на Аляску или из нее. На границе Управление пограничной службы Канады рекомендует выбрать прямой путь через Канаду до Аляски. Американцам запрещено посещать нацпарки и туристические достопримечательности, они также должны пройти карантин, если остановятся в отеле. Граждане США обязаны разместить на своем автомобиле бирку с обязательной датой отъезда из Канады.

Сообщается, что некоторые американцы используют лазейку, чтобы пересечь границу с Канадой и остаться там. Участились случаи, когда канадцы выслеживают американских лодочников, пробирающихся через границу. Сами граждане США жалуются на то, что стали мишенью в Стране Кленового Листа: были зафиксированы случаи порчи машин с американскими номерами в Канаде. Опрос, проведенный среди жителей этой страны, показал, что 81 процент канадцев хотят, чтобы граница оставалась закрытой для несущественного движения транспорта из США, чтобы снизить уровень заражения. Некоторые канадцы полагают, что их правительство не принимает достаточных мер, чтобы помешать въезду американцев в страну. Несмотря на то, что туристическая отрасль пострадала от пограничных ограничений, канадские политики сосредоточены на том, чтобы избежать новой волны коронавируса в стране, где от вируса скончались около 10 тысяч человек.

Между тем

В среду в Австралии местная жительница была приговорена к тюремному заключению сроком на шесть месяцев за нарушение правил карантина. Женщина месяц была в штате Виктория, который сильно пострадал от коронавируса. Ей разрешили вылететь домой в Перт, расположенный на западе Австралии, где она должна провести 14 дней на карантине в отеле за свой счет. Но вместо этого, вернувшись домой, женщина не поехала в отель, а осталась в доме своего молодого человека, где позже была арестована. В Западной Австралии лицам, нарушившим законы о карантине, грозит максимальное наказание до 12 месяцев тюремного заключения или штраф в размере 50 тысяч долларов. По данным ВВС, еще, как минимум, три человека были заключены в тюрьму в Австралии за нарушение правил карантина.

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