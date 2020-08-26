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26.08.2020 18:57
Рубрика: Общество

Все вредное удалят сами

Предложено повысить штрафы соцсетям за опасный контент
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Повысить штрафы для соцсетей за нежелание или лень удалять деструктивный контент до 1,5 процента их годового оборота.

С таким предложением выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Центр отправил в рабочую группу Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре свое предложение о гигантских штрафах. Речь идет о 1-1,5 процента от годового оборота социальных сетей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Наказывать рублем будут за неудаление из соцсети того, что официально именуется "деструктивным контентом".

В это общее понятие входит много чего плохого - от групп, объясняющих подросткам, как интересно совершить суицид, как травить не понравившихся сверстников, до рекламы тюремных и криминальных движений, типа запрещенной в нашей стране АУЕ.

ТАСС процитировал слова члена Общественной палаты РФ, директора центра Екатерины Мизулиной, которая входит в рабочую группу комитета.

- Мы предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в антимонопольном законодательстве. То есть в зависимости от годового оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1-1,5 процента от годового оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и ощутимыми для площадок, - подчеркнула Екатерина Мизулина.

По ее словам, такой дорогой экономический метод уже весьма успешно работает в нескольких зарубежных странах, и работает эффективно.

Не так давно подобный закон был принят в Турции. Пробует принять такой же закон Франция. Ну, а в Германии подобный закон уже действует. И там, как говорит руководитель Центра помощи пропавшим детям, штрафы для соцсетей достигают 50 миллионов евро.

На сегодня окончательного решения по размерам штрафов пока нет. Мизулина говорит, что рабочая группа разрабатывает законопроект, который обяжет соцсети не только выполнять просьбы убрать опасный контент, но и самим таковой находить, удалять или блокировать.

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В законопроекте хотят прописать и обязанность соцсети оперативно реагировавать на жалобы. В том числе и обычных пользователей, а не только органов власти.

Судя по комментариям Мизулиной, если законопроект станет законом, то у социальных сетей появится обязанность вводить самоцензуру. А еще они будут должны отчитываться, сколько опасного для людей, особенно молодых, "мусора" убрали сами.

Чтобы доказать действительную важность такого законопроекта, приводится тревожная статистика Центра помощи детям. Так, по его данным, всего под влиянием деструктивного контента в российском сегменте Интернета находится 39,2 миллиона аккаунтов пользователей в соцсетях. Из них 7 миллионов, это аккаунты подростков.

Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Совет Федерации Президент Общественная палата Законодательство об интернете

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