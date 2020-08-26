Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно отсутствия Александра Соболева в списке игроков, вызванных в сборную России на матчи Лиги наций.

Отсутствие Соболева вызвано его конфликтом с капитаном сборной Артёмом Дзюбой. И Черчесов решил не вызывать спартаковца, пока конфликт не будет исчерпан.

Свое мнение о невызове Соболева высказал наставник красно-белых Доменико Тедеско в эфире программы "Все на Матч!".

"Соболев и сборная России? Не мне судить об этом, я тренер "Спартака", Черчесов - национальной команды. Специалист сделал свой выбор, который был весьма сложным. Александр хороший футболист, он себя ещё проявит. У Черчесова много работы, много хороших игроков, которые претендуют на попадание в сборную. Мы с Соболевым не разговаривали об этом", - сказал он.