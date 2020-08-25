Черчесов объяснил отсутствие в составе Соболева его конфликтом с Дзюбой

О вызванных новичках, Андрее Мостовом и Евгении Луценко

Мы этих ребят хорошо знаем. Мостовой провел хороший сезон в "Сочи", сейчас перешел в "Зенит". Выходит на замену, тренер ему доверяет. В последнем матче он тоже выходил, сделал голевой пас. Видно, что он и там прижился. Опять же сложилась ситуация, когда травмировался Алексей Миранчук. Мостового хотели еще в марте вызвать, посмотреть, но сбора не было. А Луценко - один из лучших наших бомбардиров. Сезон он начал убедительно. Свои голы забивает, на команду работает. Надо бы с ним поближе познакомиться. И понять для себя, на что мы можем рассчитывать по отношению к нему. Луценко будет только на первом матче. В Будапешт он не полетит. У него нет визы, заканчивается паспорт в ноябре. Поэтому визу ему не дадут. За два месяца до игры мы не знали, у каких игроков есть паспорта. Но ему и самому стоило этот момент отследить.

Мы долго не собирались. Если бы собирались чаще, возможно появилось бы больше новых имен. Давно не виделись, не хочется начинать с половиной новых игроков. Это неправильно. Мы это уже проходили, знаем, как непросто за пару дней игроков превратить в команду. Футболисты, с которыми я общался, а общаюсь я практически со всеми, соскучились и готовы приехать. И все сделать для того, чтобы сыграть удачно.

О конфликте Дзюбы и Соболева

По сравнению с первыми играми за "Спартак" Соболев заметно прибавил. Но ситуация простая. Скажу, как есть. Есть ситуация между ним и Артемом Дзюбой. Эту тему они между собой должны привести к нулю. Не хочется иметь в команде игроков, которые по тем или иным причинам недостаточно хорошо понимают. То, что позволил себе Соболев означает, что между ними есть неприязнь. Соболеву эту тему надо закрыть. Другое дело, что и Артем приедет, мы с ним поговорим. Он постарше, может, сам какие-то попытки сделает, чтобы убрать эту тему с повестки дня. Одно дело Джикия-Оздоев, которые потолкались во время матча, а здесь ситуация глубже, которую мы должны нивелировать.

Понятно, у Соболева было несчастье, я, естественно, выразил ему соболезнование. Но есть одна ситуация, а есть другая. Наверное, это тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему открыл. Здесь нету такого, что я кого-то поддерживаю, кого-то нет. Дзюба - капитан команды, который много лет показывает свое мастерство, работает на сборную. Другое дело, молодой футболист, который стремится в сборную, позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен себе позволять. Соболев открыл эту тему, он ее и должен закрыть. Я говорю спокойно, всякие моменты в жизни бывают. Соболев прочитает, выводы сделает. Он открыл тему и должен ее закрыть.

Я не видел передачу, где Соболев высказался, но видел игру, где они сцепились и сразу сказал: здесь что-то, видимо, не то. Собрал информацию, и вот что оказалось. Так это или нет, узнаю на сборах, когда пообщаюсь с Артемом. У нас не так много футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но надо понимать, что если в команде нет единства, мы ничего не будем представлять. Командный дух состоит из тех парней, которые его поддерживают. Если бы Соболев сказал то же самое Дзюбе в комнате один на один, я бы вообще не обратил внимания. Но он вынес это в открытое пространство. Наверное, ему тоже надо взрослеть. Нам нужна конкурентная среда. А разговоры о хорошей атмосфере я не люблю.

То, что я говорю, Соболев, наверное, должен прочитать. Я с ним на эту тему не разговаривал. Не считаю, что должен говорить с ним лично. Опыт подсказывает, что действия воспринимаются лучше, чем слова. Он прочитает и должен принять решение. Мой телефон у него есть. Если он захочет, я ему объясню.

Вообще мне звонить Соболеву необязательно. Как я пойму, что тема закрыта? Приедет Артем Дзюба, мы говорим, поймем. День икс наступит, и он мне, наверное, все сообщит.

О вызове Романа Нойштедтера и Далера Кузяева, у которых нет контрактов

Последние свои матчи они сыграли 22 июля. Прошел месяц, они были в хорошем состоянии. Мы с ними на связи, они тренируются в индивидуальном режиме. Кстати, сейчас разговаривал с Нойштедтером, он будет с командой тренироваться. Команду я вам не назову, потому что это не та команда, в которую Нойштедтер перейдет. Это команда, в которой он в эти дни будет поддерживать форму.

С одной стороны, есть определенная поддержка, мы на них рассчитываем. Через недельки две они уже будут в командах и будут готовы нам помогать. Они и сейчас готовы. С другой, решили остановиться на тех, кого мы хорошо знаем.

Они прекрасно все знают. Тему отсутствия у них контрактов мы не обсуждали, но она в профессиональном пространстве. Травму можно получить и спускаясь с лестницы. Не думаю, что для них тут будет какая-то проблема.

Об Алексее Миранчуке

Ситуация у Миранчука такая, что и травма у него. Думаю, свободное время он и посвятит своим контрактным делам. Мы с ним на эту тему много говорили. Понятно, что не можем думать ни за "Аталанту", ни за "Локомотив", ни за Алексея. Я всегда говорил, мы хотим, чтобы игроки переходили в лиги. Не говорим, что наша лига плохая, просто хотим, чтобы футболисты развивались. В том числе как личности. Для нас это будет польза. Если он перейдет в "Аталанту", мы это одобрим. Мое мнение он знает.

Леха хорошо играл, отдавал, забивал. Естественно, мы это видим. И мы относительно его планы строили. Футболисты в сборной понимают: они должны зарабатывать шансы, а мы будем их им давать. Не наоборот. Вот Миранчук своей игрой шанс заработал. Не случайно "Аталанта" приехала именно к нему. Тему сборной с Алексеем мы обсуждали. Мы же открыто с футболистом общаемся. Ну не можем мы каждые две недели играть, чтобы он себя нашел. Вот сейчас мы девять месяцев не играли. А он из той породы, что с ним постоянно нужно быть рядом. Может, после этого отъезда он выйдет из зоны комфорта, где все вертится вокруг него, а в сборной пока - нет. И уйдя в команду, где ему придется локтями поработать, и нам он даст мускулатуры, станет самодостаточным.

О невызванных футболистах

Отсутствие Дениса Черышева связано с тем, что два дня назад мы с ним разговаривали, он уже тренировался после травмы. Я попросил его еще раз сделать МРТ, и сегодня утром он мне сам позвонил, мы по видео поговорили. Там у него не до конца зажило. Нет смысла в такой ситуации его вызывать. Хотя пару дней назад мы говорили, что он не в том состоянии, Черышев - игрок такого уровня, который может пригодиться ситуативно, выйти на 10-15 минут помочь. Болячка, которая у него есть, не даст возможность ему нормально тренироваться. В нынешних условиях, когда перелеты и так сложны, мы не посчитали нужным его выдергивать. У него новый тренер, Грасия. Пусть приводит себя в порядок.

Мы видим кандидатов. Вот вы две фамилии назвали - Дивеева и Облякова из ЦСКА, а я могу еще Кучаева назвать, который вызван в молодежную сборную. Но есть молодежная сборная. У них два ответственных матча. Мы встречались с главным тренером, обсуждали наши планы и решили, чтобы после долгого перерыва там тоже не было резких движений. Чтобы они собрались и максимально отработали эти два матча. Другое дело, что вот вы фамилии назвали, но им надо немного добавлять, чтобы соответствовать.

Мы и Михаила Кержакова, и Дюпина, и Беленова тут можно добавить - мы всех смотрим. Когда команда формируется, и те игроки, которые сегодня есть, не дают шанса усомниться в своем мастерстве, то мы без лишней нужды стараемся не делать лишних движений. А то, что Кержаков хорошо играет, это факт. И мы для себя это отмечаем.

О том, как изменился Федор Смолов после возвращения из Испании

Что касается Федора Смолова, я с ним разговаривал сегодня. У него была маленькая болячка, и он был заменен в матче со "Спартаком". Но с ним все нормально. Наш разговор передавать не будем. Приедет, мы с ним поговорим. Не знаем, какие задания они у себя в командах получают, поэтому пока сложно давать какие-то оценки. То, что он был в Испании, мы это обговорим. Видим у него изменения после Испании. Хотим, чтобы он их сохранил и к Лиге чемпионов подошел в хорошем состоянии.

Нет, он прибавил в том, что один раз он там не добежал и ему об этом сказали. И он стал добегать. И мы хотели, чтобы ту работу, которую он там освоил, он здесь продолжал. В последней игре в паре моментов этого уже не было. Мы подсказываем футболистам какие-то вещи, с которыми они уже должны приходить. За день-два уже поздно сознание перестраивать.

О форме Зелимхана Бакаева и позиции Романа Зобнина

Независимо от ситуации с травмированным Бариновым мы все равно рассматриваем Зобнина в середине поля. Другое дело, что если игрок в своей команде играет несколько ролей, для нас это тоже плюс. Мы всегда говорили, что никогда не вмешиваемся в командно-тактические ходы. Не думаю, что Роману придется долго приспосабливаться.

Нас не порадовало, что Зелимхан Бакаев присел на скамейку. Это, значит, ему вовремя звоночек. Но он еще после болезни. Другое дело, что последний матч с "Локомотивом" он сыграл на хорошем уровне. Опять же, мы для себя должны понять, почему с ним такая ситуация была. Он был с нами на последних сборах, хорошо себя проявлял. Это игрок, на которого мы рассчитываем, поэтому он с нами.

О коронавирусных мерах и Лиге Наций

У нас послезавтра тест, у тренерского штаба. Все игроки приедут протестированные в своих клубах. У нас будет тестирование по приезде в Венгрию, когда мы будем сидеть в номерах. Сейчас мне звонил Безуглов, мы сделаем два теста 1 и 3 сентября, чтобы нас в Будапешт запустили. Но там пунктов больше чем…. только об этом и будем говорить.

Меня не спрашивают, но Алаев знает мое мнение. Лига наций - хороший турнир. Есть очки, есть за что бороться. Есть жеребьевка, официозы. Мне этот турнир очень нравится. Я бы хотел, чтобы он дальше был. Другое дело, как дальше будет развиваться ситуация. В конце концов, умные люди сидят в УЕФА, у нас какие-то идеи бывают. Может, сделают турнир, как сейчас провели Лигу чемпионов. Собрались в одном месте, чтобы не летать туда сюда.

О самом прибавившем игроке за время работы Черчесова в сборной

Как прибавил Кутепов на чемпионате мира, так никто не прибавил. А потом человека нет. Я не знаю, по какой причине. Недавно с ним разговаривал и тоже попросил чуть-чуть ситуацию поменять. Причем я не говорю, кто, что, зачем и как. Я ему обрисовал ситуацию: есть футболист, который пять игр на чемпионате мира провел на топ-уровне, а потом его нет два года или даже больше. Ну а так, если европейские клубы обращают внимание на наших футболистов, значит, они прибавляют. Но нам бы, конечно, хотелось большего.

О том, что для Черчесова работа в сборной

Это привилегия.