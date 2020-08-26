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26 августа 2020 г.

Указ главы Республики Тыва от 24 августа 2020 года № 208 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима для самоизоляции для отдельных категорий граждан от 22 августа 2020 г. № 17-00-02/04-4396-2020 постановляю:

1. Внести в абзац первый подпункта 7 пункта 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, дополнив после слов "23 августа 2020 года" словами ", с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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