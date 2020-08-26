В Беларуси испортили паспорта высланным российским журналистам

В МВД РФ подтвердили, что паспорта российских журналистов, которым поставили отметки при выдворении из Беларуси, признаны испорченными. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Действительно, по нормативным актам правительства РФ, любые отметки и записи в паспорте гражданина, не предусмотренные постановлением, делают его недействительным. В данном случае речь идет о штампе, предписывающем запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.

Разумеется, владельцы испорченных паспортов будут освобождены от административной ответственности, поскольку их вины в порче документов нет, подчеркнули в министерстве.