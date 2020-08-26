В больницах Пекина впервые с начала пандемии нет ни одного больного COVID-19

В столице Китая из больницы выписаны два последних инфицированных коронавирусом пациента. Впервые с начала пандемии в медицинских учреждениях Пекина не осталось ни одного пациента с COVID-19.

Такую информацию распространил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. За все время распространения вируса в столице было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 - в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке "Синьфади", пишет ТАСС.

Сейчас в Пекине действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля, носить маски на улицах уже необязательно. Однако без масок нельзя воспользоваться общественным транспортом, посетить магазины, кинотеатры, госучреждения.

Отметим, что на территории материкового Китая с начала пандемии число заболевших достигло 85 тысяч, скончались 4,6 тысячи человек, выздоровели более 80 тысяч пациентов. Сейчас в больницах КНР находятся 347 пациентов с COVID-19, только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.