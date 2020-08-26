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26.08.2020 18:45
Рубрика: Транспорт

В России упростят использование беспилотного транспорта

Текст: Евгений Гайва
В России для беспилотных автомобилей упростят процедуру допуска на дороги общего пользования, а для летающих беспилотников - порядок получения и использования данных при проведении картографической съемки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Транспортные беспилотники будут летать по специальным схемам воздушного движения. Такие положения включает опубликованная 26 августа Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Фото: Юрий Мальцев
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Документ был утвержден распоряжением правительства от 19 августа.

"Необходимо создать правовые нормы, позволяющие перейти от использования высокоавтоматизированного транспорта исключительно в режиме эксперимента к возможности его использования на постоянной основе", - говорится в документе.

Для ускоренного внедрения беспилотных автомобилей предполагается отменить "избыточные сертификационные испытания" и скорректировать минимальные характеристики безопасности испытательных образцов высокоавтоматизированных транспортных средств для опытной эксплуатации на дорогах общего пользования.

В сфере воздушного транспорта предполагается уточнить порядок регистрации беспилотников. При этом будут разработаны схемы воздушного движения, ориентированные на массовое использование беспилотных воздушных судов в качестве транспортных средств.

Вместе с этим предполагается разработать порядок коммерческой эксплуатации воздушных беспилотников и порядок определения ответственности в случае нанесения ими вреда.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Правовую базу также планируется подготовить для дистанционного управления тягловым подвижным составом на железнодорожном транспорте. В сфере водного транспорта предполагается совершенствовать законодательство для развития безэкипажного судовождения.

Кроме того, предполагается снять ограничения при использовании самоходной сельскохозяйственной техники. Нормативная база, прямо регламентирующая движение автономного транспорта на закрытых территориях производственных предприятий пока отсутствует, отмечается в документе.

В городах планируется внедрять "умный" городской транспорт, в том числе беспилотный, и развивать инфраструктуру фото-, видеофиксации нарушений, управления потоками транспорта.