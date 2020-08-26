В России упростят использование беспилотного транспорта

В России для беспилотных автомобилей упростят процедуру допуска на дороги общего пользования, а для летающих беспилотников - порядок получения и использования данных при проведении картографической съемки.

Транспортные беспилотники будут летать по специальным схемам воздушного движения. Такие положения включает опубликованная 26 августа Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Документ был утвержден распоряжением правительства от 19 августа.

"Необходимо создать правовые нормы, позволяющие перейти от использования высокоавтоматизированного транспорта исключительно в режиме эксперимента к возможности его использования на постоянной основе", - говорится в документе.

Для ускоренного внедрения беспилотных автомобилей предполагается отменить "избыточные сертификационные испытания" и скорректировать минимальные характеристики безопасности испытательных образцов высокоавтоматизированных транспортных средств для опытной эксплуатации на дорогах общего пользования.

В сфере воздушного транспорта предполагается уточнить порядок регистрации беспилотников. При этом будут разработаны схемы воздушного движения, ориентированные на массовое использование беспилотных воздушных судов в качестве транспортных средств.

Вместе с этим предполагается разработать порядок коммерческой эксплуатации воздушных беспилотников и порядок определения ответственности в случае нанесения ими вреда.

Правовую базу также планируется подготовить для дистанционного управления тягловым подвижным составом на железнодорожном транспорте. В сфере водного транспорта предполагается совершенствовать законодательство для развития безэкипажного судовождения.

Кроме того, предполагается снять ограничения при использовании самоходной сельскохозяйственной техники. Нормативная база, прямо регламентирующая движение автономного транспорта на закрытых территориях производственных предприятий пока отсутствует, отмечается в документе.

В городах планируется внедрять "умный" городской транспорт, в том числе беспилотный, и развивать инфраструктуру фото-, видеофиксации нарушений, управления потоками транспорта.