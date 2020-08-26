В США разработали аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет

Американская компания NDB рассказала об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа. По заверениям ученых, срок службы такой "батарейки" составляет 28 тысяч лет.

Прототипы аккумулятора были испытаны в двух лабораториях: Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Оба теста подтвердили, что эффективность сбора заряда батареи достигла рекордных значений для батарей "алмазного типа".

Ученые утверждают, что для человека и среды такие источники питания неопасны. "Излучение не выходит наружу, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений", - пишут на официальном сайте авторы проекта. Кроме того, с двумя компаниями уже достигнута договоренность о тестировании, одна из них относится к ВПК США.

"Индустрия технологий аккумуляторов уже десять лет не продвинулась дальше громких прототипов и красивых заявлений, - говорит главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. - Даже самые перспективные зарубежные или российские разработки по сей день останавливаются или топчутся на стадии массовой реализации и интеграции в реальные устройства за пределами лабораторий".

При этом эксперт считает, что радоваться за подобные открытия можно и нужно, но нельзя их преувеличивать и примерять на устройства как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. "Пока подобные технологии не внедрят в устройство массового характера, все обсуждения и ожидания можно строить только в теоретической плоскости. То есть, да, молодцы, а цифры заоблачные - но вначале пусть это появится в продуктах, и вот тогда будем праздновать приход действительно нового века мобильных технологий", - заключает Горяинов.

За последнее время это уже не первая разработка в данной сфере. Ранее российские ученые из НИТУ "МИСиС" и ИБХФ РАН улучшили аккумуляторы для техники при помощи натрия.