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26.08.2020 13:00
Рубрика: Digital

В США разработали аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет

Текст: Иван Черноусов
Американская компания NDB рассказала об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа. По заверениям ученых, срок службы такой "батарейки" составляет 28 тысяч лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прототипы аккумулятора были испытаны в двух лабораториях: Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Оба теста подтвердили, что эффективность сбора заряда батареи достигла рекордных значений для батарей "алмазного типа".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Ученые утверждают, что для человека и среды такие источники питания неопасны. "Излучение не выходит наружу, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений", - пишут на официальном сайте авторы проекта. Кроме того, с двумя компаниями уже достигнута договоренность о тестировании, одна из них относится к ВПК США.

"Индустрия технологий аккумуляторов уже десять лет не продвинулась дальше громких прототипов и красивых заявлений, - говорит главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. - Даже самые перспективные зарубежные или российские разработки по сей день останавливаются или топчутся на стадии массовой реализации и интеграции в реальные устройства за пределами лабораторий".

При этом эксперт считает, что радоваться за подобные открытия можно и нужно, но нельзя их преувеличивать и примерять на устройства как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. "Пока подобные технологии не внедрят в устройство массового характера, все обсуждения и ожидания можно строить только в теоретической плоскости. То есть, да, молодцы, а цифры заоблачные - но вначале пусть это появится в продуктах, и вот тогда будем праздновать приход действительно нового века мобильных технологий", - заключает Горяинов.

За последнее время это уже не первая разработка в данной сфере. Ранее российские ученые из НИТУ "МИСиС" и ИБХФ РАН улучшили аккумуляторы для техники при помощи натрия.

Digital Технологии

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