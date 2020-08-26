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В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
Валентина Петренко, общественный и политический деятель:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Безусловно, мера, о которой пишет "РГ", принесет положительные результаты в случае ее принятия. Интернет-пространство сейчас переполнено разного рода "мусором". И этот "мусорный", деструктивный контент наносит вред в первую очередь детям и подросткам, влияет на их умы и поведение. Если он будет блокироваться или удаляться, то негатива в Сети станет на порядок меньше.

Фото: iStock
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить

Дети очень часто копируют не только своих родителей, но и своих кумиров. Как-то давно один мальчишка, пятиклассник, которого ругали за то, что он курил, сказал мне: "Но ведь это же круто - курить, герои всех фильмов курят, популярные музыканты курят, почему мне нельзя?". То есть ребенок, наблюдая по телевидению за авторитетными для него личностями, копировал их поведение, стремясь выглядеть "круче" и взрослее. Нынешние дети не так много смотрят телевизор, но зато массу времени проводят в интернете. Там у них есть свои кумиры - различные блогеры, "звезды" соцсетей. И вот если эти кумиры, пусть не явно, а исподволь начнут однажды пропагандировать, скажем, употребление наркотиков, то часть детей наверняка решит: почему бы и мне не попробовать? Поэтому такого рода контент, пропагандирующий вредные привычки, девиантное поведение, призывающий к суициду, нужно, конечно, сразу блокировать. И да, штрафовать те компании, которые этого делать не будут. Научить чему-то наших людей пока можно только при помощи крупных штрафов, к сожалению. Это как с ездой на автомобиле в нетрезвом виде. Сейчас гораздо меньше стало пьяных водителей. А пройдет еще какое-то время, и, я уверена, у общества сформируется стойкое убеждение в том, что этого априори делать нельзя - нельзя садиться пьяным за руль никогда. Осознание того, что есть хорошо, а что плохо, приходит в процессе воспитания. А воспитывать наше общество, как я уже сказала, получается исключительно через штрафы.

Цензура в интернете просто необходима. Однако уследить за всем, что выкладывается в Сеть, государство просто не в состоянии. Поэтому фильтровать информацию должны сами правообладатели интернет-ресурсов, предоставляющие площадки для размещения того или иного контента.

Но кроме запретительных мер (блокировки нежелательного контента), которые, кстати, работают только вкупе с воспитательными, нужно принимать и меры другого рода - заменить негатив на конструктив. По принципу: запрещая, предлагай альтернативу. Необходимо наполнить интернет-пространство каким-то интересным и полезным контентом. Не просто развлекательным, а имеющим прикладной или познавательный характер. Но при этом нескучным. Именно такого продукта в Сети сейчас остро не хватает.

Общество СМИ и соцсети

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