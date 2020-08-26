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26.08.2020 03:58
Рубрика: Общество

Вильфанд: Метеорологи пересмотрят температурные нормы на планете

Температурные нормы, характерные для разных регионов планеты, будут пересмотрены. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, температурные нормы меняются вслед за изменениями климата, которые фиксируют ученые. Обычно нормы пересматривают раз в 30 лет. Те, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены в 1980-е годы, пишет РИА Новости.

Весь 2021 год уйдет на пересчет температурных норм во всем мире, в 2022 году появятся новые, совсем другие нормы на следующий 30-ти летний период. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температура повсеместно повысились. "В Москве за 30 лет температуры повысились в январе на два градуса", - привел пример Вильфанд, подчеркнув, что нормы станут более адекватными.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о рекордах тепла в одной из самых холодных точек России - на архипелаге Северная Земля за полярным кругом. В августе здесь дневные температуры превышали норму в среднем на 15-20 градусов.

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