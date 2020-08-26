Вильфанд: Метеорологи пересмотрят температурные нормы на планете

Температурные нормы, характерные для разных регионов планеты, будут пересмотрены. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурные нормы меняются вслед за изменениями климата, которые фиксируют ученые. Обычно нормы пересматривают раз в 30 лет. Те, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены в 1980-е годы, пишет РИА Новости.

Весь 2021 год уйдет на пересчет температурных норм во всем мире, в 2022 году появятся новые, совсем другие нормы на следующий 30-ти летний период. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температура повсеместно повысились. "В Москве за 30 лет температуры повысились в январе на два градуса", - привел пример Вильфанд, подчеркнув, что нормы станут более адекватными.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о рекордах тепла в одной из самых холодных точек России - на архипелаге Северная Земля за полярным кругом. В августе здесь дневные температуры превышали норму в среднем на 15-20 градусов.