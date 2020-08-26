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26.08.2020 18:13
Рубрика: В мире

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В эту среду французских любителей детективного жанра ждал большой сюрприз. На прилавках книжных магазинов их внимание привлекла исполненная в желто-черной гамме обложка романа, на которой было обозначено: Агата Кристи "Их было десять".
Фото: Joop van Bilsen / Anefo / wikipedia.org Фото: Joop van Bilsen / Anefo / wikipedia.org
Фото: Joop van Bilsen / Anefo / wikipedia.org

О существовании детектива знаменитой британской писательницы с таким названием они и не подозревали, но когда стали перелистовать страницы "новинки", оказалось, что это хорошо им знакомый классический бестселлер "Десять негритят" (с конца 30- годов прошлого столетия по всему миру разошлось 100 миллионов экземпляров).

Фото: Калужская городская дума
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Местное издательство "Livre de Poche" было вынуждено сменить прежнее название на новое после того, как правообладатель и правнук писательницы Джеймс Причард распорядился, как он выразился, "адоптировать роман к современным веяниям".

Имея ввиду "негритят", он заявил, что "не следует использовать термины, которые могут кого-то задеть: ведь мы живем в 2020 году". Мол, ранее такие коррективы уже были сделаны в американских и английских изданиях, а теперь это правило распространяется на весь свет. Наследник Агаты Кристи даже взял на себя смелость предположить, что прабабушка "наверняка бы с ним согласилась".

Как рассказала генеральный директор издательства "Livre de Poche" Беатрис Дюваль, лишь сменой названия романа дело не ограничилось. Пришлось пройтись по всему тексту, убрав из него слово "негр", которое там встречается 74 раза, и заменив его на "солдат". Также был переименован остров, на котором разворачиваются события. Из Негритянского он превратился в Солдатский.

Фото: РИА Новости
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Из-за протестов против дискриминации цветного населения США, которые докатились в извращенной форме до Европы, сейчас меняются названия улиц, сносятся памятники историческим фигурам, которые якобы имели отношение к расизму, пытаются изымать из обращения мировую киноклассику, как это было с фильмом "Унесенными ветром" , поставленным по роману Маргарет Митчелл. А теперь вот дошло до книг.

Ведущий радиопрограммы "Большая библиотека" Франсуа Бюнель возмущается: "Эта политкорректность - абсурдна! Каждая книга принадлежит тому времени, когда была написана". Еще более определенно в своем Twitter отреагировал французский философ Рафаэль Энтовен: "Несколько месяцев назад мы бы посмеялись над невеждами, которых возмущает название романа, а вот теперь мы видим, что невежество и бескультурье побеждает и навязывает свои правила".

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